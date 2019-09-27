Красный маршрут. На обочине трассы под Рязанью застрелили бизнесмена Алексея Громова

26 сентября рано утром, около 7 часов, на обочине автомобильной дороги между Спасск-Рязанским и Фатьяновкой Спасского района обнаружили серый Hyundai Genesis. В салоне машины находился труп 39-летнего мужчины. Как выяснилось позже после установления личности, погибший - директор ООО «Рязаньтрансавто» Алексей Громов. Неизвестный дважды выстрелил в предпринимателя из огнестрельного оружия — одна пуля попала мужчине в голову, другая в тело. Следственный комитет тут же возбудил уголовное дело по статье «Убийство» Уголовного кодекса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/734383" frameborder="0"></iframe> Место убийства бизнесмена Алексей Громова.Источник - Следственный комитет

Сейчас следователи отрабатывают сразу несколько версий убийства — от бытового конфликта до коммерческой деятельности погибшего.

Отметим, что группа компаний ООО «Рязаньтрансавто», которую возглавлял Громов, является одним из наиболее крупных перевозчиков Рязани. Входят в нее десять мелких организаций и один индивидуальный предприниматель. Всего по нескольким городским маршрутам ежедневно курсируют около сотни коммерческих автобусов.

— Еще, наверное, у четырех-пяти компаний количество техники, как у него, — рассказывает директор ООО «Автоклуб Рязани» Александр Рогачев. — То, что он имел влияние через общественные организации... не знаю, получал ли он доходы от этих компаний. Там есть директора, учредители, но вроде бы как он верховодил. Вот эти 80-90 автобусов входили у него в какую-то ассоциацию перевозчиков.

Алексей Громов на конференции с участием ГИБДД. Фото: ОНФ.

Алексея Громова называют не только одним из крупнейших перевозчиков Рязани, а еще три года назад и самым крупнейшим (на долю «Рязаньтрансавто» приходилось до 70% всех коммерческих автобусов), но и одним из начинателей транспортной реформы, которую упорно продвигают городские власти.

Как раз в 2016 году чиновники решили убрать с улиц маршрутки-микроавтобусы и заменить их автобусами большей вместимости. На тогда, на одном из круглых столов ОНФ, Громов скептически отнесся к подобным нововведениям, ссылаясь на дороговизну транспорта. Но уже через год решение поменял и запланировал купить сразу 24 автобуса марки «ПАЗ Вектор NEXT». Стоимость одного автобуса, вместимостью 57 мест, составляет порядка 4 млн рублей. Как раз красные ПАЗики, курсирующие по Рязани, и есть автопарк Громова.

Один из красных автобусов Алексея Громова.Фото: Павел АВЕРИН

Кроме того, на автобусах его же предприятия появились и первые валидаторы. Это новшество не приняли многие водители, пытались бастовать, но в итоге смирились и вышли на маршруты.

Неоднократно происходили конфликты и между самими перевозчиками. Тот же Александр Рогачев – бывший компаньон Громова, вспоминает, как тот некорректно себя повел по отношению к нему.

— Ну как конфликт. Мы-то разошлись нормально, но не по-человечески: мне остались уголовное дело и куча претензий со стороны налоговых органов де-юре, а у него ничего этого не было, — рассказывает директор ООО «Автоклуб Рязани». — Он просто как-то сказал мне: «Это твои проблемы». Ну и то, что он людей подбил, руководителей предприятий уйти с базы, чтобы у меня доходы упали, так как я являюсь ее владельцем. Вот в этом – да, весь конфликт и был. Не очень корректно он поступил. Но это человеческий фактор, понимаете? (читать подробнее).

Алексей Громов с супругой и сыном.

Как говорят на «Рязаньтрансавто», в последнее время Алексей Громов ходил с охраной якобы неоднократно получал угрозы. Но так это или нет, будет устанавливать следствие.

У погибшего предпринимателя остались жена и сын. Парень только в этом году окончил среднюю школу.

Сейчас следователи ищут любые зацепки для раскрытия преступления, и обращаются ко всем автомобилистам, проезжавших по дороге между Спасск-Рязанским и Фатьяновкой 26 сентября с 06:30 до 07:30, звонить по телефонам: 8 (903) 838-82-01 или 02.

«Комсомолка» будет следить за ходом расследования.

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