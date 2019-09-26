У застреленного рязанского предпринимателя остались жена и сын
У застреленного рязанского предпринимателя Алексея Громова остались жена и сын, окончивший в этом году школу - сообщает телеканал ТКР.
Напомним, что тело мужчины обнаружили в его автомобиле утром 26 сентября на дороге между райцентром Спасск-Рязанский и селом Фатьяновка.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следователи просят всех водителей, проезжавших по этой дороге с 6.30 до 7.30 26 сентября, обратиться по телефонам 8-903-838-82-01 или 02.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Появилось видео с места убийства бизнесмена Алексея Громова
На этих кадрах – работа следователей и криминалистов, в том числе с телом убитого и уликами (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»