2019-09-26T23:08:45+03:00
Происшествия

У застреленного рязанского предпринимателя остались жена и сын

Следователи тем временем просят помощи в расследовании убийства у автомобилистов
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Кадр телеканала ТКР.Кадр телеканала ТКР.
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У застреленного рязанского предпринимателя Алексея Громова остались жена и сын, окончивший в этом году школу - сообщает телеканал ТКР.

Напомним, что тело мужчины обнаружили в его автомобиле утром 26 сентября на дороге между райцентром Спасск-Рязанский и селом Фатьяновка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следователи просят всех водителей, проезжавших по этой дороге с 6.30 до 7.30 26 сентября, обратиться по телефонам 8-903-838-82-01 или 02.

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На этих кадрах – работа следователей и криминалистов, в том числе с телом убитого и уликами (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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