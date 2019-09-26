Появилось видео с места убийства бизнесмена Алексея Громова

СЕГОДНЯ 17:23 2019-09-26T17:33:53+03:00

На этих кадрах – работа следователей и криминалистов, в том числе с телом убитого и уликами

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Следственный комитет опубликовал видео с места убийства бизнесмена Алексея Громова. На этих кадрах – автомобиль, в котором обнаружен труп одного из крупнейших игроков на рынке коммерческих пассажирских перевозок Рязани.

Запечатлена работа следователей и криминалистов, в том числе с телом убитого и уликами. Громов, напомним, получил несколько ранений в голову и туловище. Произошло это на дороге между городом Спасск-Рязанский и селом Фатьяновка.

Громов являлся директором ООО «Рязаньтрансавто». Сотрудники СУ СКР по Рязанской области не исключают, что причина расправы может быть связана с его бизнесом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/734383" frameborder="0"></iframe> Место убийства бизнесмена Алексей Громова.Источник - Следственный комитет

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ИСТОЧНИК KP.RU