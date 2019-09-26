Появилось видео с места убийства бизнесмена Алексея Громова
Следственный комитет опубликовал видео с места убийства бизнесмена Алексея Громова. На этих кадрах – автомобиль, в котором обнаружен труп одного из крупнейших игроков на рынке коммерческих пассажирских перевозок Рязани.
Запечатлена работа следователей и криминалистов, в том числе с телом убитого и уликами. Громов, напомним, получил несколько ранений в голову и туловище. Произошло это на дороге между городом Спасск-Рязанский и селом Фатьяновка.
Громов являлся директором ООО «Рязаньтрансавто». Сотрудники СУ СКР по Рязанской области не исключают, что причина расправы может быть связана с его бизнесом.
Место убийства бизнесмена Алексей Громова.Источник - Следственный комитет
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