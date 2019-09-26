Бывший компаньон убитого бизнесмена Громова: Бог не Микишка, он все видит

СЕГОДНЯ 15:17 2019-09-26T17:00:10+03:00

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Бывший компаньон убитого бизнесмена Алексея Громова директор ООО «Автоклуб Рязани» Александр Рогачев рассказал «Комсомолке», когда в последний раз виделся с погибшим предпринимателем.

— Мне известно о гибели Алексея ровно столько, сколько и всем. Вот читаю, что пишут в интернете: одни – что убили в Спас-Клепиках, другие – что в Спасск-Рязанском. Мне утром позвонил Василий Васильевич [Обухов, директор ООО «Рязаньпассажиртранс] и рассказал. Я сначала, конечно, был вообще в шоке. Насколько я знаю, Громов жил в Новоселках Рязанского района.

— Когда вы в последний раз виделись с ним?

— Ну, весной, наверное. Подождите, последний раз мы виделись с ним на совещании, когда нас собирала Елена Сорокина, тогда еще будучи и.о. главы администрации. Это было, когда питерская компания представляла проект оптимизации маршрутной сети.

— Громов был крупнейшим перевозчиком в Рязани?

— Смотря как считать. Еще, наверное, у четырех-пяти компаний количество техники, как у него. То, что он имел влияние через общественные организации... не знаю, получал ли он доходы от этих компаний. Там есть директора, учредители, но вроде бы как он верховодил. Вот эти 80-90 автобусов входили у него в какую-то ассоциацию перевозчиков. Но в последнее время мы не очень общались. Мы ведь были компаньонами, потом разошлись.

— Говорят, у вас был конфликт.

— Ну как конфликт. Мы-то разошлись нормально, но не по-человечески: мне остались уголовное дело и куча претензий со стороны налоговых органов де-юре, а у него ничего этого не было. Он просто как-то сказал мне: «Это твои проблемы». Ну и то, что он людей подбил, руководителей предприятий уйти с базы, чтобы у меня доходы упали, так как я являюсь ее владельцем. Вот в этом – да, весь конфликт и был. Не очень корректно он поступил. Но это человеческий фактор, понимаете? Каждый волен поступать так, как считает нужным, но бог не Микишка, он все видит. Теперь жду, когда вызовут в следственные органы, наверняка со всеми предпринимателями будут общаться, прорабатывать все версии.

Напомним, в ночь на 26 сентября в городе Спасск-Рязанский в машине обнаружили труп предпринимателя Алексея Громова. Директор ООО «Рязаньтрансавто» — один из крупнейших коммерческих перевозчиков Рязани был убит выстрелом в голову.

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ИСТОЧНИК KP.RU