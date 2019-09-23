2019-09-23T16:00:08+03:00
Общество

Несмотря на запрет мэрии в Рязани продолжают работать маршрутки №31

Чиновники предприняли меры для привлечения виновных к административной ответственности
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20 сентября сотрудники управления транспорта во время рейда выявили факты работы маршруток №31. Всего, по данным чиновников, в рейс вышло шесть автобусов.

Между тем, с 17 сентября перевозки по маршруту №31М2 «улица Новоселов, 60 – поселок Дягилево (улица Коняева)» прекратились.

«Осуществление деятельности в нарушение требований закона влечет нарушение прав и законных интересов граждан. Рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности», — говорится в сообщении администрации Рязани.

Напомним, ранее чиновники заявляли, что планируют восстановить перевозки по маршруту, но пока в качестве временной меры они увеличили количество автобусов №18 «ТЦ «Круиз» – пос. Дягилево» (читать подробнее).

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

— Не нужны нам, дягилевцам пять-шесть автобусов! — считает наша читательница Ольга. — Верните 31-ю маршрутку с ее удобным маршрутом. Или маршрут №18 поменяйте, чтобы через «Стройку» и «М5Молл» ходил, ведь многие там работают. Или тротуары сделайте нормальные, везде сплошная свалка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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