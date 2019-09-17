В Рязани прекратились перевозки по маршруту №31
С 17 сентября в Рязани после окончания свидетельства у перевозчика прекратил свою работу маршрут №31 «ул. Новоселов, 60 - пос. Дягилево». Об этом администрация города сообщила в последний момент.
Чиновники планируют восстановить перевозки по маршруту, но пока в качестве временной меры они увеличили количество автобусов №18 «ТЦ «Круиз» – пос. Дягилево». Теперь их будет курсировать пять.
- При необходимости на линию будут выпущены новые автобусы, поступившие в транспортное управление по договору с инвестором, - сообщили на Радищева, 28.
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ИСТОЧНИК KP.RU