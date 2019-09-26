Под Рязанью в своей машине застрелили бизнесмена Алексея Громова
В ночь на 26 сентября в городе Спасск-Рязанский в собственной машине с огнестрельным ранением в голову был обнаружен труп мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СК России по рязанской области.
По предварительным данным, погибший мужчина — директор «Рязаньтрансавто» Алексей Громов.
Напомним, с 1 июля в Рязани резко сократилось количество маршруток №41 и №49. Например, жители Соколовки вынуждены были ждать свой автобус по несколько часов. Тогда Алексей Громов, именно он являлся перевозчиком на этих маршрутах, объяснил ситуацию бюрократическими проволочками из-за введения федеральных требований по лицензированию транспортных средств. По его словам, это совпало с заменой автобусов на более вместительные, чего требуют уже муниципальные правовые акты (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU