2019-09-19T11:26:48+03:00
Происшествия

В Сараевском районе мужчина одним ударом убил не ночевавшую дома жену

Женщина вернулась от родственников, но не хотела объяснять, где была. Только попросила денег, чтобы опохмелиться
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Расследование уголовного дела продолжается.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ночью 18 сентября в Сараевской ЦРБ от разрыва селезенки и внутреннего кровотечения скончалась 42-летняя жительница села Витуши. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.

Установлено, что в ночь на 17 сентября женщина не ночевала дома, а находилась у родственников в соседнем селе. Утром, когда вернулась, ее 46-летний сожитель поинтересовался, где она была. Женщина отвечать не стала, лишь спросила денег на опохмел. Во время словесного конфликта, мужчина подошел к ней и один раз ударил кулаком в туловище.

— Как признался задержанный, он сам почувствовал, что ударил слишком сильно, — рассказывает старший следователь Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Анастасия Лукьянова. — После удара женщина заохала и присела. Подозреваемый сразу вызвал скорую помощь, но в районной больнице женщина скончалась. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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