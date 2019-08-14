19-летний москвич до смерти забил мужчину в Рязанской области

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-14T09:53:45+03:00

Долго скрываться от оперативников не пришлось.

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Касимовские следователи расследуют очередное уголовное дело – 4 августа на улице р.п. Елатьма обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Осмотрев место, следователи по «горячим следам» вышли на подозреваемого – это приехавший отдыхать в глубинку житель Москвы 2000 года рождения.

Вечером 3 августа этот парень и 29-летний местный житель поссорились, а после подрались. Да так, что рязанец умер тут же – на месте. Москвич же просто ушел.

Сейчас свою вину он уже признал и заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается – следователи собирают остальные доказательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU