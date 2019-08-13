Рязанец одним ударом ножа убил родную 80-летнюю бабушку

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-13T12:51:15+03:00

Он уже за решеткой – пока на время

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Рязанские следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя облцентра. Мужчина подозревается в убийстве собственной бабушки, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ. Трагедия произошла накануне – вечером в понедельник, 12 августа.

80-летняя рязанка была дома вместе со своим пьющим внуком. Поссорившись с женщиной, рязанец схватил нож и один раз ударил ее в грудь. Бабушка скончалась на месте.

Криминалисты уже изъяли из квартиры следы и орудие преступления. Мужчина задержан, в ближайшее время суд решит, что делать с ним на время расследования – следователи просят заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU