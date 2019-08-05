После убийства воспитательницы рязанского детсада возбуждено уголовное дело
Следователи Московского межрайонного отдела СУ СК РФ по Рязанской области возбудили уголовное дело по статье «убийство». Речь идет о трагедии, случившейся в Рязани 4 августа, сообщает пресс-служба следкома.
Напомним, в этот воскресный день к 32-летней воспитательнице детского сада пришел ее бывший муж. Экс-супруги поссорились из-за способов воспитания их общих маленьких детей. Мужчина достал нож и несколько раз ударил женщину в шею – от ран она скончалась на месте.
Сейчас 34-летний рязанец задержан. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU