2019-08-05T22:42:59+03:00
Происшествия

После убийства воспитательницы рязанского детсада возбуждено уголовное дело

От нескольких ударов ножом женщина скончалась на месте
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Орудие убийства мужчина принес с собой.Орудие убийства мужчина принес с собой.
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Следователи Московского межрайонного отдела СУ СК РФ по Рязанской области возбудили уголовное дело по статье «убийство». Речь идет о трагедии, случившейся в Рязани 4 августа, сообщает пресс-служба следкома.

Напомним, в этот воскресный день к 32-летней воспитательнице детского сада пришел ее бывший муж. Экс-супруги поссорились из-за способов воспитания их общих маленьких детей. Мужчина достал нож и несколько раз ударил женщину в шею – от ран она скончалась на месте.

Сейчас 34-летний рязанец задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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