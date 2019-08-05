Подробности убийства рязанской воспитательницы: бывший муж нанес всего один удар

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-05T12:32:10+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что 4 августа в Московском районе Рязани произошло убийство. В собственной квартире погибла 32-летняя воспитательница детского садика.

Уже известно, что днем (в период с 11.00 до 12.00) между экс-супругами – девушкой 1987 года рождения и молодым человеком 1985 года рождения – возник бытовой конфликт. Мужчина схватился за нож и нанес своей бывшей возлюбленной один удар в область шеи. Рана оказалась смертельной. Пострадавшая скончалась на месте преступления.

- Мужчина был трезвый, - отметила следователь Московского МСО города Рязань СК России по Рязанской области Светлана Сурина. – В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU