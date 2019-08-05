2019-08-05T12:32:10+03:00
Происшествия

Подробности убийства рязанской воспитательницы: бывший муж нанес всего один удар

Рана оказалась смертельной
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что 4 августа в Московском районе Рязани произошло убийство. В собственной квартире погибла 32-летняя воспитательница детского садика.

Уже известно, что днем (в период с 11.00 до 12.00) между экс-супругами – девушкой 1987 года рождения и молодым человеком 1985 года рождения – возник бытовой конфликт. Мужчина схватился за нож и нанес своей бывшей возлюбленной один удар в область шеи. Рана оказалась смертельной. Пострадавшая скончалась на месте преступления.

- Мужчина был трезвый, - отметила следователь Московского МСО города Рязань СК России по Рязанской области Светлана Сурина. – В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В рязанской Горроще три дня подряд будут отключать электричество
Улицу Свободы в Рязани перекроют до конца лета
В субботу в одном ДТП в Рязани пострадали ребенок и бабушка
В рязанском райцентре насмерть сбили инвалида в коляске
В Рязани убили воспитательницу детского садика
«Ростелеком» опубликовал финансовые и операционные результаты работы
На рязанский фестиваль «Небо России» сборная страны по воздухоплаванию приедет в ранге действующих чемпионов мира
В Рыбновском районе на шесть дней отключат газ
Ликвидацию пожара на Комбайновом заводе в Рязани показали от первого лица
В Рязани проверили такси – два основных нарушителя свои «позиции» не сдают
Рязанец Кучаев вернулся на поле после долгого отсутствия в матче ЦСКА - Рубин
Стоимость работ в рязанском детсаду-долгострое завысили на 25 миллионов
В интернете появилось более 400 фото перекрытых улиц Рязани
Пожар в селе Перекаль под Рязанью отмечают все проезжающие
Начиная с понедельника в Рязани начнет теплеть
Рязанцы осматривают старинные русские города и курорты на Аляске
На Лыбедском бульваре в Рязани прошел «Автофест» старых машин
После реконструкции «Битвы на Воже» зрители увидели турнир витязей