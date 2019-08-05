В Рязани убили воспитательницу детского садика

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-05T12:36:34+03:00

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В воскресенье, 4 августа, в Рязани произошло убийство. Жертвой бывшего мужа стала 32-летняя воспитательница одного из детских садиков, расположенного в Московском районе Рязани.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследованием занимается Московский межрайонный следственный отдел города Рязань СК России по Рязанской области.

Подозреваемый задержан.

В скором времени «Комсомольская правда» опубликует подробности трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU