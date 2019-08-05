В Рязани убили воспитательницу детского садика
В воскресенье, 4 августа, в Рязани произошло убийство. Жертвой бывшего мужа стала 32-летняя воспитательница одного из детских садиков, расположенного в Московском районе Рязани.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследованием занимается Московский межрайонный следственный отдел города Рязань СК России по Рязанской области.
Подозреваемый задержан.
В скором времени «Комсомольская правда» опубликует подробности трагедии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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