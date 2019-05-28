Воспитав не одно поколение детей, экс-заведующая яслей погибла от рук собственного сына

Около полуночи 20 мая жители тихой улочки Дачная на окраине Рязани проснулись от шума нескольких автомобилей. Хлопанье дверей, телефонные разговоры, суета возле одного из домов и проблесковые маячки на спецтранспорте не сулили ничего хорошего. Практически сразу по Соколовке разнеслась трагическая новость - погибла 80-летняя Вера Ефимовна Найденова - пенсионерка, которая около 40 лет проработала заведующей яслями в поселке. Подозреваемым в гибели женщины стал ее 54-летний сын Михаил.

СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК С МЯГКИМ ХАРАКТЕРОМ

Здание, где долгие годы располагались ясли в поселке Соколовка, построили в 1954 году. Тогда там была и поликлиника, и одно из подразделений пожарной службы, и еще много чего. Только в 1969 году туда прописали ясли, находившиеся на балансе Горздравотдела. Детей принимали всех, даже грудничков, поэтому контроль органов здравоохранения был неусыпным. Примерно в это время на работу в ясли пришла Вера Найденова, молодой специалист с медицинским образованием. Сначала была воспитателем, а спустя несколько лет дослужилась до заведующей. В этой должности Вера Ефимовна и трудилась несколько десятилетий, пока в 70-летнем возрасте не ушла на пенсию.

Ясли появились в Соколовке в 1969 году и состояли на балансе Горздравотдела.

- Я сама пришла сюда работать в 1986 году, Вера Ефимовна уже была заведующей, - вспоминает повар детсада №105 Галина Желтякова. - Она была и руководителем превосходным, и человеком. Всегда и во всем была первой. Машины ли грузить, ремонт ли сделать... Если няня приходила молодая, неопытная, так Вера Ефимовна сама брала швабру и показывала, как мыть полы. Передовая работница была, конечно. У нас, если ссоры в коллективе какие начинались, она моментально все сглаживала. Никто камня за пазухой не держал. Со всеми была вежливой, обходительной.

Примерно в таком ключе о Вере Найденовой отзываются все без исключения работники детского сада. Добрая, отзывчивая женщина, воспитавшая не одно поколение детей, но погибшая от рук собственного сына.

- Я с ней проработала недолго, всего пять лет, - рассказывает заведующая детским садом №105 Любовь Ильиных. - Никаких недопониманий у нас не было. Я когда шла на работу, обязательно к ней заходила, либо сама, либо она в окошко помашет, пригласит. Обсудим все вопросы рабочие, проблемы, потом уже каждый своими делами занимается. Но, знаете, несмотря на улыбчивость и мягкость, Вера Ефимовна была очень сильным человеком. Все личное, что у нее было в душе, она носила в себе.

- У вас есть понимание, почему у нее так в личной жизни сложилось?

- Да потому что сердце детям отдавала... Но тут тоже, многие подтвердят, что она и для своих детей многое делала. Она хорошей матерью была, это абсолютно точно.

На пенсию Веру Ефимовну проводили в апреле 2009 года, когда ей было 70 лет.

СПОР ИЗ-ЗА НАСЛЕДСТВА

У Веры Найденовой было двое детей - старший сын Михаил и младший Алексей. Последний жил долгое время с матерью и умер два года назад. После его смерти Михаил стал чаще приезжать в гости, проведывал, помогал по хозяйству. Так случилось и в понедельник 20 мая.

- Миша - приходящий человек, - рассказывает одна из соседок. - В тот день он приехал к матери, мы поздоровались с ним, и все. Стал на участке чем-то заниматься. И Веру Ефимовну видела последний раз около трех часов дня. К нам сюда молоко привозят, вот и видели ее - все хорошо было с ней. Потом я на работу уехала, а уже вечером этот кошмар произошел. Это ужасно, конечно.

По словам соседей, им трудно судить, что такого могло в доме произойти, чтобы сын вдруг поднял на мать руку. От кого от кого, но только не от Михаила этого можно было ожидать.

Как указано в официальном релизе регионального Следственного комитета, «во время разговора между сыном и матерью произошел конфликт из-за наследства. В результате мужчина нанес 80-летней женщине множественные удары руками и ногами по телу и голове. Через непродолжительное время потерпевшая скончалась от полученных телесных повреждений».

Сын женщины сначала сказал, что непричастен к ее гибели, а потом выдвинул версию о наследстве, объектом которого стал этот дом.

- По словам подозреваемого, его мать хотела переписать частный дом на свою соседку, вот из-за этого якобы у них и возникла ссора, - рассказывает старший следователь Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Евгений Боканов. - Но категорично это сейчас утверждать нельзя. Мало ли, может, он выдумал все. Поэтому сейчас мы все проверяем.

- Да на какую соседку она что хотела переписать? Какая тут соседка? Здесь нет таких, кто бы нуждался, - уверена одна из местных жительниц. - На сына - да, на внуков - тоже вероятно, но на соседей... Ну мы ее соседи, есть тут одна женщина, с которой она дружила. Но и она престарелая уже, ей ничего не нужно. Хотя, - тут же задумывается женщина, - Вера Ефимовна была очень закрытым человеком, может, и были какие мысли.

«ТАМ УБИВАТЬ НЕЧЕГО»

- Я здесь живу шесть лет уже, одно время часто бабульке (Вере Ефимовне - Ред.) помогал, - рассказывает ее сосед Геннадий. - Она ведь с младшим сыном жила, но он такой был... По улицам ходил в халате и зимой, и летом. С сигарой. С головой у него что-то было. Вот он как раз ничего по дому не делал. А бабушка сама не в состоянии была. Вот зайду, то счетчик посмотрю, то плиту, то АГВ, то свет у нее потухнет... Ну почему бы не помочь? Лешка-то не работал, а Мишка и не ездил, пока тот был жив, не очень у них хорошие отношения были.

Добрая, отзывчивая женщина, воспитавшая не одно поколение детей - так говорят о Вере Найденовой жители Соколовки.

Когда умер брат, и мама осталась одна, Михаил сразу взял хозяйство в свои руки: отремонтировал крышу, купил мотоблок для огорода, в доме появился инструмент.

- Вот если дом брошенный, то он брошенный, а у них порядок сразу появился, все ухожено, подстрижено, - продолжает Геннадий. - Михаил — нормальный мужик, я за эти годы ни разу его бухим не видел. А в тот понедельник он какой-то нехороший был.

По словам соседа, в тот день, 20 мая, Михаил «загулеванил».

- Я приехал сюда в 17:45, в сад вышел в 18:00, ну и слышно было, как у Мишки музон играл, как сейчас помню, дискотека 80-х. Он там горланил, подпевал песни, - рассказывает сосед. - Думал, может, юбилей, какой. Вот и все. А во вторник, когда вернулся сюда, моя тетка и говорит, мол, убили бабушку. По камерам посмотрел, первая машина приехала в 23:55, потом еще подъехали - не знаю, кто там был, но, вероятно, полиция, следователи. Значит, вечером все и произошло.

- Ну, тоже не пойму, толкнуть или оттолкнуть, ладно, если уж как-то задела тебя, но бить, уродовать... Она же маленькая, хрупкая - там нечего было убивать, - продолжает Геннадий. - Наследство? Так он же и является единственным наследником, чего ему еще не хватало? Брат Лешка умер, с женой он разведен, со второй он в гражданском браке, ну внуки еще... Он - первый наследник, зачем ее бить-то еще? Но если все-таки из-за этого, вот представьте, он вкладывается в дом: крышу сделал, в саду все обустроил, вспахал, делал-переделал, а тут мама - раз! - другим дом отдам. У него спьяну, может, и переклинило. Может, бабулька сгоряча что-то сказала, не подумав. Других объяснений нет. Хотя не могла она ничего ему грубого сказать, мне кажется, она и слов-то таких не знает - ну божий одуванчик. Вежливая, культурная...

ПОСЛЕДНИЕ ПРОВОДЫ

- В настоящее время подозреваемый в совершении преступления взят под стражу, - продолжает старший следователь Евгений Боканов. - Он сам позвонил в скорую помощь и в полицию, правда, сразу не признался. Сказал, что когда приехал, мама уже была мертвая. Только когда его привезли в отдел, он рассказал, что избил ее якобы из-за наследства. Повторюсь, сейчас мы эту версию проверяем, ничего утверждать пока нельзя.

Несмотря на улыбчивость и мягкость, Вера Найденова была очень сильным человеком.

Известно, что Михаил до 2001 года служил в милиции, где в одном из подразделений работал оперативником, а в последние годы на жизнь зарабатывал охранником в частном агентстве.

На похороны к Вере Найденовой пришло много людей. Работники детского сада, в котором женщина проработала около сорока лет, купили цветы и венок. Все траурные хлопоты взяла на себя сноха. По словам местных жителей, проводили Веру Ефимовну очень достойно.

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