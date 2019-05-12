Чтобы отомстить следователю, убийца отправился на зону под чужой фамилией

Летом 2017 года из колонии строгого режима №2, расположенной в поселке Ворошиловка, освободился гражданин Грузии 62-летний Гия Малания. Однако большую часть срока осужденный за «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» отбывал наказание под другим именем – гражданина России Фридона Кварацхелии. Настоящий Кварацхелия все эти годы жил, по его словам, «буквально в аду». Каждая остановка на посту ДПС заканчивалась часовыми разбирательствами, а приход судебных приставов – нервными срывами. Добавить сюда еще множество ограничений: на выезд, передвижение, получение кредитов, соцподдержки и всего, что связано с документооборотом, то действительно окажется – не жизнь, а кромешный ад.

По словам 64-летнего Фридона Кварацхелии, в начале 90-х он потерял все документы. То ли украли, то ли сам где-то оставил, сейчас уже не разобраться. Как и полагается в таких случаях, мужчина подал заявления, заплатил штрафы, госпошлины и все восстановил. Шло время, и спустя два десятка лет забытая история напомнила о себе очень неожиданным образом.

– У меня заболел ребенок, и нужно было ехать в Израиль на лечение, – вспоминает Фридон Напоевич. – Оформил документы на загранпаспорт. Когда пришел получать, сотрудницы миграционной службы как-то странно на меня посмотрели. Потом что-то забегали, засуетились, просили подождать. Ну я и подождал, пока не появилась милиция, ФСБ, еще какие-то люди в штатском. Меня сразу заковали в наручники и увезли в Московское РОВД. Там оказалось, что я должен не на свободе разгуливать, а сидеть в колонии. При мне тут же позвонили в ИК, мол, где Кварцхелию потеряли. Те отвечают, что все нормально, все заключенные на месте. В общем, тогда разбирались несколько часов, но глобально – несколько лет.

Потеря документов через 20 лет обернулась Фридону Кварацхелии бюрократическим адом.

После той беседы в райотделе настоящему Фридону Кварацхелии вручили справку за подписью дознавателя. В ней юридическим языком тремя абзацами сообщалось, что ее предъявитель по праву находится на свободе, а наказание под его именем в колонии отбывает некто Гия Малания. Фактически этот листок стал приложением к паспорту, который мало чем помогал.

– Останавливает сотрудник ГИБДД, даю ему права, паспорт, эту справку, и тягомотина снова начинается, – рассказывает Кварацхелия. – Через час отпускают, еду до следующего поста, такое чувство, что специально передавали меня из рук в руки. Там опять разбираются, и так без конца происходило. Передвигаться по области просто невозможно было. К тому времени уже и приставы объявились. Оказывается, за то преступление, что совершил мой земляк, суд назначил возмещение морального и материального ущерба – несколько сотен тысяч рублей. Все на мое имя…

Бюрократическое разбирательство продолжилось. Как это обычно случается в нашей стране – долго, нудно, с проверками. Конечно, с соблюдением законности, потом контролем за соблюдением, наблюдением за контролем и снова проверками. За это время уже настоящий Кварацхелия успел попасться на краже и отбыть небольшой срок. Как оказалось, это не первая его судимость. Первую отбыл за хищение еще в середине 80-х годов. По его словам, ни в одном из этих случаев он не виноват, но ни следствие, ни суд не разобрались должным образом. Углубляться не будем, оставим как факт.

УБИЛ ЗА МАМУ И РОДИНУ

Во время общения с «Комсомолкой» тогда еще отбывающий наказание под фамилией Кварацхелия Гия Малания изложил свою версию событий тех лет.

– Это очень долгая история. Если готовы слушать, я расскажу, как все было, – неспешно начал Малания. – Я того Кварацхелию знаю давно, с детства. Я бывал у него дома и в Грузии, и в Рязани не один раз, он ко мне в Москву приезжал. Вот однажды он был у меня проездом, и каким-то образом его военный билет оказался у меня. Старый военный билет 1975 года. Можно сказать, и не документ вовсе. Однажды я поехал в Ставропольский край по рабочим делам. В дороге барсетка с моими документами пропала, а остальные бумаги лежали отдельно в папке. Там же был и военный билет Кварацхелии.

По словам Малании, в Пятигорск он приехал в 2009 году. Его знакомые приобрели большой участок земли, где планировалось масштабное строительство. Руководить стройкой позвали его как инженера.

Гия Малания убил человека, но по чужим документам смог «повесить» судимость на жителя Рязани.

– Еще до моего приезда на этой стройке работал сторожем один мужчина из Подмосковья. Развелся с женой, уехал в Ставрополье, домик у него там был, – продолжает Гия Вениаминович. – Потом его уволили за пьянку. Мне его по-человечески было жалко, вроде неплохой мужик. И деньги ему давал, и помогал.

Однажды в квартире, где проживал Малания, сломался дверной замок. Он позвонил сторожу и попросил его починить. Тот приехал только на следующий день.

– А у меня гости в доме, стол накрыт, пригласил его. Один тост, другой, третий – и тут его понесло, – вспоминает Малания. – Оказывается, в молодости он служил в Грузии, и какие-то у него неприятные моменты с этим были. Вот у вас мама есть?

Если кто-нибудь затронет вашу маму, детей, семью, страну, вашу Родину, как ответите? Я так думаю, если у вас есть какое-то самолюбие, то вы можете этого человека проучить. Ведь существует какая-то планка, которую нельзя переступать. Да, гостя у грузин нельзя трогать ни при каких обстоятельствах, но есть потолок... За столом не стал с ним ничего делать. Но после вывел на улицу и просто по-мужски поговорил. Он еще был жив. Так он два дня еще был у меня, я его кормил-поил, мне жалко его было. Не мог я его так избить, чтобы он умер. Еще эксперт говорил, что многие травмы, у него на теле были не от моих побоев, может он упал где-то до этого, может еще что-то. Когда на третий день рано утром ему стало плохо, он упал с кровати, я вызвал скорую. Вместе с врачами поднялся в квартиру, а он уже умер.

ИК-2 строгого режима в поселке Ворошиловка. Именно здесь отбывал срок Гия Малания под фамилией Кварацхелия.

«НЕ СОБИРАЮСЬ ИМ ПЛАТИТЬ»

Если верить Малании, во время обыска в квартире нашли единственный документ – тот самый военный билет Кварацхелии.

– Уже через две недели следователь пришел в СИЗО с кипой документов и характеристик на Кварацхелию. То есть, он фактически выправил на меня все документы, – утверждает Малания. – Но я ему тогда ничего не сказал. Поймите, это не я прикрылся чужим именем, а сама полиция, следователь мне его дали. Я только соглашался с ними.

Почему? Потому что увидел эту фальшь, как расследуют дело на скорую руку. На этом основании меня и осудили. У меня взяли отпечатки пальцев. Но как тогда они сверяли с отпечатками настоящего Кварацхелии? Он ведь был уже судим. Как они совпали? А в суде, когда судья устанавливал мою личность, я тоже назвался Кварацхелией. Эта была моя месть следователю за его так называемую профессиональную работу.

В итоге за 15 дней, согласно данным судебного делопроизводства Пятигорского городского суда, дело рассмотрели, Маланию (читай – Кварацхелию. – Ред.) признали виновным, приговорили почти к восьми годам колонии строгого режима и отправили отбывать наказание в Рязанскую область, в регион, где прописан настоящий Кварацхелия.

– Содержался он у нас с 17 июня 2011 года, – рассказывает один из сотрудников ИК-2. – Если сказать о его поведении, то поощрений он точно не имеет, неоднократно подвергался дисциплинарному воздействию. Даже переводился в помещения камерного типа, признавался злостным нарушителем. В конце 2016 года его перевели в обычные условия, так как поведение нормализовалась. Но изначально он отбывал наказание в ИК-5 в Клекотках. Это колония строгого режима для тех, кто отбывает впервые. Но потом пришло подтверждение, что ранее Кварацхелия уже был судим, поэтому его перевели в Ворошиловку.

Пока мнимый Кварацхелия отбывал наказание, родственники погибшего подали иск о возмещении ущерба в связи с гибелью их родственника. Более 600 тысяч рублей за потерю кормильца, нравственные страдания, организацию похорон и так далее. Но в письменных возражениях Малания исковые требования признал частично. Он готов был оплатить похороны забитого им до смерти сторожа, доставку тела из Ставрополья в Подмосковье, проезд родственников, но только не «нравственные страдания».

– Ну вот смотрите, какие у них могут быть страдания, – рассуждает Малания. – Он жил там один, всеми брошенный – детьми, женой. Они не интересовались, как он там живет. Сын не звонил ему, не писал. А вот когда погиб, отец сразу стал для сына золотым человеком. Стало понятно, что и домик его можно взять, и за моральный ущерб копеечку получить. Не собираюсь я им платить.

К слову, Малания за восемь лет колонии так и не проработал ни одного дня. Заставить его никто не мог, а сам не хотел.

– Какая мне работа? У меня гипертония, ишемия… Есть молодежь – пусть приносят пользу, не нам же старикам ходить. Отсижу последние месяцы, вернусь на родину. У меня четыре внука, я – гражданин Грузии, у меня семья. Мне есть чем заняться, поверьте.

РАЗВЯЗКА

Как сообщили «Комсомолке» в информационном центре УМВД России по Рязанской области, о целях Малании назваться другим именем можно только предполагать. Например, получить срок по чужим документам в надежде, что настоящий Кварацхелия не поднимет шумиху. Выйти на свободу, уехать в Грузию, восстановить там документы на свое настоящее имя и жить спокойно. А в России все судимости, в том числе и дактокарты на Кварацхелию.

Еще в 2005 году в Подмосковье Маланию задержали за административное правонарушение. У него взяли отпечатки пальцев, завели дактилоскопическую карту – и вот он уже Фридон Напоевич Кварацхелия.

В том же ИЦ предположили, как, скорее всего, у Малании удалось провернуть этот трюк. Еще в 2005 году в Московской области его задержали за административное правонарушение. Именно тогда он впервые предъявил военный билет на Кварацхелию. Его доставили в райотдел, взяли отпечатки пальцев, завели дактилоскопическую карту – и вот он уже Фридон Напоевич Кварацхелия.

Как бы там ни было на самом деле, но эта многолетняя история закончилась. Лишь в конце 2016 года Пятигорский городской суд во всем разобрался и установил, что преступление в 2010 году совершил именно Малания. Под своим настоящим именем он и досиживал последние месяцы.