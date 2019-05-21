Дробь в грудь: как 10-летний мальчишка умудрился собрать ружье и случайно застрелить друга

Днем 14 мая в одной из рязанских квартир произошел несчастный случай, в результате которого погиб десятилетний ребенок. По данным Следственного комитета, причина трагедии в неосторожном обращении с охотничьим ружьем. На место сразу выехала следственно-оперативная группа и руководство ведомства. Вскоре было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека»).

ДРОБЬ В ГРУДЬ

По предварительным данным, трое друзей-ровесников после уроков пришли в гости к одному из них. Никого из взрослых дома не было. Дети занимались своими пустяковыми делами, пока мальчишке - сыну хозяина квартиры – не пришла в голову мысль, достать из сейфа охотничье ружье отца.

Он взял в шкафу ключи от сейфа и открыл его. Там лежала разобранная и незаряженная двустволка ИЖ. Рядом находились патроны.

Десятилетний мальчик самостоятельно собрал ружье, вставил патрон, и, как указано в официальном пресс-релизе Следственного комитета, «в результате неосторожного обращения с оружием произошел непроизвольный выстрел, причинивший смертельное ранение одному из детей». Заряд дроби попал другу в грудь. Ребенок в ужасе отбросил двустволку и позвонил родителям. Сбивчивым голосом он пытался рассказать, что случилось. Отец его понял, вызвал скорую помощь и сам срочно отправился домой.

- Экстренный вызов медики отработали оперативно, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Рязанской области. - Когда реанимационная бригада прибыла на место, раненый мальчик находился в состоянии сильнейшего шока. Ребенка повезли в областную детскую клиническую больницу. В дороге врачи проводили реанимационные мероприятия, а в больнице к спасению его жизни подключились уже реаниматологи ОДКБ. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Это была очень серьезная рана.

ГЛЯДЯ НА ОТЦА

На заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних заместитель председателя регионального правительства Лариса Крохалева обмолвилась, что ребенок якобы и ранее добирался до оружия. Правда, при общении с корреспондентом «КП» от категоричной риторики отказалась.

- Пусть сначала следствие установит все обстоятельства случившегося, а уже потом поговорим, - заявила чиновница, не став обсуждать и проведение возможных профилактических мероприятий. - Каждый родитель должен со всей ответственностью подходить к воспитанию своего ребенка.

- По словам отца, он при нем неоднократно разбирал и собирал ружье, так как является охотником. Глядя на него, мальчик, по всей видимости, и научился, - рассказывает старший следователь Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Максим Егоров. - Пока так, но эту версию мы сейчас проверяем, и однозначно говорить нельзя. Проводится целый комплекс следственных действий, чтобы установить обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Отец ребенка, который случайно убил друга, тоже не нашелся что сказать «Комсомолке», попросив оставить эту историю пока без его комментариев. Понять человека можно, для его семьи - это тоже трагедия.

ТРАГЕДИЯ ДВУХ СЕМЕЙ

- Все дети, которые попали в эту страшную историю, из благополучных семей, - рассказывает уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина. – Папу мальчика, который взял в руки ружье, знаю лично. Потому что он возглавляет одну из рязанских школ-интернатов. По службе много с ним общаюсь, могу говорить о нем только в хорошем ключе.

У нас долго в этой школе не было такого хозяина, как сейчас. Он сыграл положительные роли в судьбе конкретных детей. Я это знаю, он молодец. Поэтому очень сожалею, что так произошло. Ведь беда случилась в обеих семьях. Ребенку десять лет, и вряд ли он когда-нибудь из памяти это выбросит.

По словам омбудсмена, мальчики дружили между собой. У одного из ребят на днях должен был быть день рождения, все обсуждали, подарки уже готовили.

- Это трагедия двух семей, и как сейчас этот случай повлияет на психику десятилетнего мальчика - вопрос вопросов, но бесследно это вряд ли пройдет, - продолжает Екатерина Борисовна. - Родители у ребенка есть, они адекватные, положительные. Будут заниматься мальчиком, естественно. А отцу, который неправильно хранил ключ от сейфа, придется отвечать. Коли ребенок сам собрал ружье, наверняка он и раньше это делал. Это исключительно мое предположение. Тут, конечно, недогляд, просто непозволительная вещь со стороны родителей.

Именно из этого ружья был убить десятилетний ребенок.

ХРАНИТЬ БЕЗ ДОСТУПА ПОСТОРОННИХ

На сегодняшний день на территории Рязанской области на учете состоят и зарегистрированы более 30 тысяч владельцев гражданского оружия, у которых на руках почти 55 тысяч различных «стволов». Каждый охотник и владелец ружья находится под особым контролем правоохранительных органов. Не был исключением и отец ребенка, в доме которого прогремел выстрел. По предварительным данным, ранее никаких нарушений закона при обращении с оружием за ним не числилось.

- Оружие и патроны, а также порох, капсюли и другие материалы для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию должны храниться по месту их жительства, - рассказывает старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области майор полиции Дмитрий Громада. - Храниться все это должно так, чтобы исключить к ним доступ посторонних лиц.

По словам старшего инспектора, оружие и патроны необходимо хранить под замком в сейфах, сейфовых шкафах или специальных металлических шкафах. Все они должны быть изготовлены из высокопрочных материалов.

- Сотрудники Росгвардии, полиция имеют право проверять условия хранения зарегистрированного оружия по месту жительства или пребывания их владельца, - продолжает Дмитрий Громада. - Напоминаю, что несоблюдение указанного порядка хранения оружия может привести к плачевным последствиям, как для владельца оружия, так и для окружающих его людей.

А ЕЩЕ БЫЛИ СЛУЧАИ

15 ноября 2016 года в Челябинской области 15-летний подросток находился дома с 16-летней подругой. Юноша решил удивить девушку и показал ей отцовское ружье, хранившееся не в сейфе, а в общедоступном месте. Шутки ради школьник направил оружие в сторону девушки и спустил курок. Ружье оказалось заряжено. Девочка скончалась на месте от огнестрельного ранения груди. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия»).

Осенью 2018 года в Свердловской области двое мальчиков 5 и 7 классов были в одной компании и шутили над сверстником. Ребенок обиделся, и стал выгонять одного из ребят. Когда этого сделать ему не удалось, он достал двустволку и выстрелил. В результате происшествия 12-летний школьник скончался в коридоре дома до приезда бригады скорой помощи.