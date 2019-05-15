В Рязани школьник застрелил из охотничьего ружья своего товарища

15 Май 13:37 2019-05-15T13:37:34+03:00

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Днем во вторник, 14 мая, в одной из квартир Рязани произошла трагедия из-за неосторожного обращения с огнестрельным охотничьим оружием.

Следственным комитетом РФ по Рязанской области установлено, что трое школьников после учебы пришли в гости к одному из мальчиков. Тот, желая показать одноклассникам отцовское охотничье ружье, достал оружие из сейфа. В ходе осмотра произошел непроизвольный выстрел, причинивший смертельную рану 10-летнему школьнику.

В настоящее время в отношении владельца оружия возбуждено уголовное дело по статье «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека». Расследованием занимается Железнодорожный межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области. В пресс-службе ведомства отмечают, что на место трагедии выезжало руководство регионального Следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU