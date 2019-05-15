Появилось фото ружья, из которого ребенок в Рязани застрелил сверстника
Ребенок, случайно застреливший сверстника в Рязани, сам зарядил охотничье ружье. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.
- Мальчик спокойно достал из сейфа ружье и вставил патрон. Во время демонстрации оружия произошел непроизвольный выстрел. Заряд попал ребенку в грудь. Никого из взрослых в это время дома не было, - говорит источник.
Напомним, трагедия произошла днем 14 мая. По предварительным данным, трое школьников после учебы пришли в гости к одному из мальчиков. Тот, желая показать одноклассникам отцовское охотничье ружье, достал оружие из сейфа. Читать подробнее >>>
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU