Появилось фото ружья, из которого ребенок в Рязани застрелил сверстника

15 Май 15:07 2019-05-15T15:10:29+03:00

Мальчик достал из сейфа ружье, сам зарядил его и выстрелил.

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Ребенок, случайно застреливший сверстника в Рязани, сам зарядил охотничье ружье. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Мальчик спокойно достал из сейфа ружье и вставил патрон. Во время демонстрации оружия произошел непроизвольный выстрел. Заряд попал ребенку в грудь. Никого из взрослых в это время дома не было, - говорит источник.

Напомним, трагедия произошла днем 14 мая. По предварительным данным, трое школьников после учебы пришли в гости к одному из мальчиков. Тот, желая показать одноклассникам отцовское охотничье ружье, достал оружие из сейфа. Читать подробнее >>>

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU