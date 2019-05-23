2019-05-23T09:12:17+03:00
Происшествия

Рязанку, ударившую ножом мужа, оставили на свободе

Участники семейного конфликта, в которой самой подсудимой очень сильно досталось, примирились
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани вынесли приговор участнице семейного конфликта, которая пустила в ход кухонный нож. Перед этим ей самой очень серьезно досталось.

30 августа пара, распивавшая спиртное, разругалась в пух и прах. Супруг, взбесившийся после слов избранницы о своих родственниках, дважды ударил ее табуреткой, а затем еще много раз - руками и ногами по разным частям тела. Женщина, немого оклемавшись, взяла на кухне нож, зашла в спальню, куда после всего случившегося отправился муж, и нанесла ему два удара клинком.

При назначении наказания учитывалось, что подсудимая сама начала оказывать медпомощь потерпевшему и что они впоследствии фактически примирились. Итоговый приговор (пока он в законную силу не вступил) – 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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