2019-07-09T16:55:21+03:00
Происшествия

Рязанец до смерти забил тростью приятеля, который готовился сесть в тюрьму

Следственный комитет завершил расследование уголовного дело. В ближайшее время материалы будут направлены в суд
Александр ЕФАНОВ
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Следователи в кратчайшие сроки завершили расследование уголовного дела.Следователи в кратчайшие сроки завершили расследование уголовного дела.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 37-летнего местного жителя, обвиняемого причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Следователи установили, что вечером 9 мая этого года на территории садоводческого товарищества «Авангард» (улица Станкозаводская) компания распивала алкоголь. Во время посиделок между двумя мужчинами произошел конфликт, одной из причин которого стали разговоры об отбывании наказания в колонии. Как ранее «Комсомолке» сообщил и.о. руководителя Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Александр Санферов, обвиняемый недавно освободился из мест заключения, а его приятель только готовился туда отправиться. Незадолго до его гибели прокурор подписал обвинительное заключение. Мужчину должны были судить за кражу.

Пьяная ссора быстро переросла в драку, и во время обоюдного мордобоя гость схватил попавшую под руку металлическую трость и несколько раз ударил ею 41-летнего потерпевшего по голове. От полученных черепно-мозговых травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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