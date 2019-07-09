Рязанец до смерти забил тростью приятеля, который готовился сесть в тюрьму

СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-09T16:55:21+03:00

Следственный комитет завершил расследование уголовного дело. В ближайшее время материалы будут направлены в суд

Изменить размер текста: A A

В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 37-летнего местного жителя, обвиняемого причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Следователи установили, что вечером 9 мая этого года на территории садоводческого товарищества «Авангард» (улица Станкозаводская) компания распивала алкоголь. Во время посиделок между двумя мужчинами произошел конфликт, одной из причин которого стали разговоры об отбывании наказания в колонии. Как ранее «Комсомолке» сообщил и.о. руководителя Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Александр Санферов, обвиняемый недавно освободился из мест заключения, а его приятель только готовился туда отправиться. Незадолго до его гибели прокурор подписал обвинительное заключение. Мужчину должны были судить за кражу.

Пьяная ссора быстро переросла в драку, и во время обоюдного мордобоя гость схватил попавшую под руку металлическую трость и несколько раз ударил ею 41-летнего потерпевшего по голове. От полученных черепно-мозговых травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Сасовца обвиняют в гибели своего знакомого, с которым он дружил около 40 лет

Мужчину насмерть задавило кирпичной стеной во время демонтажа бетонных блоков (подробнее).

Рязанец до смерти забил подругу из-за ее переписки в телефоне

Пьяный сожитель приревновал женщину к другому мужчине (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU