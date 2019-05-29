Рязанец до смерти забил подругу из-за ее переписки в телефоне
В Московском районном суде вынесли приговор рязанцу, до смерти забившему свою сожительницу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Следствие и суд установили, что в сентябре 2018 года во время распития алкоголя подсудимый увидел на экране телефона своей женщины переписку с другим мужчиной. Обезумев от ревности, он избил сожительницу до такой степени, что та через несколько дней скончалась.
В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU