2019-05-29T10:47:23+03:00
Происшествия

Рязанец до смерти забил подругу из-за ее переписки в телефоне

Пьяный сожитель приревновал женщину к другому мужчине
Александр РАДЫГИН
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В Московском районном суде вынесли приговор рязанцу, до смерти забившему свою сожительницу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2018 года во время распития алкоголя подсудимый увидел на экране телефона своей женщины переписку с другим мужчиной. Обезумев от ревности, он избил сожительницу до такой степени, что та через несколько дней скончалась.

В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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