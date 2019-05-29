Рязанец до смерти забил подругу из-за ее переписки в телефоне

СЕГОДНЯ 09:30 2019-05-29T10:47:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Московском районном суде вынесли приговор рязанцу, до смерти забившему свою сожительницу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2018 года во время распития алкоголя подсудимый увидел на экране телефона своей женщины переписку с другим мужчиной. Обезумев от ревности, он избил сожительницу до такой степени, что та через несколько дней скончалась.

В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В рязанской Песочне до смерти избили мужчину

Он нелестно отозвался о татуировках недавно вышедшего на свободу приятеля (подробнее).

Чтобы отомстить следователю, убийца отправился на зону под чужой фамилией

Забив до смерти приятеля, гражданин Грузии прикрылся документами своего земляка из Рязани и около восьми лет жил под его именем (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU