2019-05-24T18:52:35+03:00
Происшествия

В рязанской Песочне до смерти избили мужчину

Он нелестно отозвался о татуировках недавно вышедшего на свободу приятеля
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.
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Суд признал виновным в убийстве уже судимого 36-летнего рязанца. Уголовное дело расследовали сотрудники Железнодорожного МСО следственного управления СК РФ по Рязанской области, сообщает пресс-служба сдедкома.

В августе прошлого года в Рязани в многоэтажке на улице Зубковой мужчина вместе с хозяином квартиры и еще одним знакомым устроили застолье. Во время пьяной беседы двое из них поссорились – недавно вышедшему из колонии рязанцу не понравилось, что знакомый говорил о его татуировках. Вместо слов он пустил в дело кулаки. Причем бил обидчика целенаправленно по жизненно важным органам. От травм тот скончался на месте. Убийца же из квартиры поспешил исчезнуть.

Теперь ему назначено наказание – 13 лет и 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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