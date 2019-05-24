В рязанской Песочне до смерти избили мужчину

24 Май 18:52 2019-05-24T18:52:35+03:00

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Суд признал виновным в убийстве уже судимого 36-летнего рязанца. Уголовное дело расследовали сотрудники Железнодорожного МСО следственного управления СК РФ по Рязанской области, сообщает пресс-служба сдедкома.

В августе прошлого года в Рязани в многоэтажке на улице Зубковой мужчина вместе с хозяином квартиры и еще одним знакомым устроили застолье. Во время пьяной беседы двое из них поссорились – недавно вышедшему из колонии рязанцу не понравилось, что знакомый говорил о его татуировках. Вместо слов он пустил в дело кулаки. Причем бил обидчика целенаправленно по жизненно важным органам. От травм тот скончался на месте. Убийца же из квартиры поспешил исчезнуть.

Теперь ему назначено наказание – 13 лет и 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU