Сасовца обвиняют в гибели своего знакомого, с которым он дружил около 40 лет
Следователи Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что утром 16 мая 60-лений сасовец, работая по найму, по указанию обвиняемого демонтировал бетонные блоки, которые являлись фундаментом бывших сельскохозяйственных строений в селе Кошибеево. Во время подкопа бетонных блоков на находившегося в траншее мужчину обрушилась кирпичная стена. От полученных травм потерпевший скончался по дороге в больницу.
Во время следствия подозреваемый полностью признал свою вину, раскаялся, возместил родственникам погибшего деньги, затраченные на погребение.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения и применения меры уголовно-правового воздействия в виде судебного штрафа.
Отмечается, что наниматель и работник дружили около сорока лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU