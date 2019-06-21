2019-06-21T20:15:49+03:00
Происшествия

В рязанском поселке во время ремонтных работ на крыше дома погиб мужчина

Трагедия произошла в Туме
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Днем в четверг, 20 июня, при проведении ремонтных работ на крыше дома в поселке Тума Клепиковского района Рязанской области погиб мужчина 1989 года рождения. О несчастном случае сообщил отец погибшего – по его версии, сын получил смертельный удар электрическим током.

По факту гибели человека в настоящее время Касимовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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