2019-06-09T14:04:02+03:00
Происшествия

В Спасском районе погиб пенсионер, которого не успели довезти до больницы

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа в одном из частных домов
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Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа.Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В последний день мая в одном из частных домов Спасского района обнаружили тело 77-летнего пенсионера. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.

Как рассказал источник «КП-Рязань», мужчина страдал тяжелым заболеванием. Возможно, не выдержав болей, он и решил свести счеты с жизнью. Повторимся, возможно.

— Дедушка серьезно болел, — рассказывает старший следователь Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области Ирина Корнеева. — Последний год он уже не мог самостоятельно дойти до туалета. Когда его родная дочь, с которой он и жил, вернулась домой, то обнаружила его тело в чулане. В настоящее время по данному факту мы проводим проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщил «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией, пенсионера в ближайшие дни собирались отвезти в больницу, но не успели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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