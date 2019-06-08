2019-06-08T13:09:34+03:00
Происшествия

Стало известно из-за чего в Скопине погиб 14-летний подросток

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту обнаружения трупа
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Следователи установят все обстоятельства гибели подростка в Скопине.Следователи установят все обстоятельства гибели подростка в Скопине.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По факту обнаружения трупа 14-летнего подростка Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник, тело подростка нашли на улице рядом с деревом. По предварительным данным, накануне родные отказали ему в покупке мотоцикла, парень обиделся и ушел из дома.

Во время расследования уголовного дела следователи установят все обстоятельства гибели несовершеннолетнего.

Напомним, тело подростка нашли утром в городе Скопине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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