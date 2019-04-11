СЕГОДНЯ 16:11 2019-04-11T16:47:50+03:00

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На прошлой неделе из окна на пятом этаже в Рязани выпал 16-летний подросток, сообщает телеканал «Город». Несовершеннолетнего в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую детскую больницу.

— Перелом таза является одной из самых неблагополучных травм, поскольку часто сочетается с осложнениями, — рассказывает главный врач ОДКБ Инна Лебедева. — Как правило, таких детей мы отправляем в Москву. Но в этот раз операцию провели на месте, она стала уникальной для Рязанской области. Помимо перелома таза подросток повредил бедро, руки и позвоночник.

По словам главврача, операция продолжалась три часа. Сейчас молодой человек находится в стационаре на лечении. Это займет около месяца. Еще столько же времени займет реабилитация. Инна Лебедева уверена, что подросток будет таким же активным, как и до получения травм.

Выпавшего с пятого этажа в Рязани подростка, спасли хирурги ОДКБ.Подробнее об информации смотрите на сайте - http://gorod62.tv/

ИСТОЧНИК KP.RU