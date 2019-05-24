2019-05-24T17:04:28+03:00
Происшествия

В Касимове на подростка упала бетонная плита

Хирурги детской ОКБ спасли ребенка, 1 сентября он пойдет в школу
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Врачи детской клинической больницы имени Дмитриевой спасли жизнь подростка, на которого упала бетонная плита, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Несчастье случилось с Сашей в Касимове 7 апреля. В этот день он с друзьями пошел гулять к полуразрушенному зданию. Неосторожные игры привели к тому, что на ребенка обрушился бетонный блок. Друзья вытащили его из-под завала, и Саша даже попытался встать на ноги, но тут же упал.

— У Саши диагностировали черепно-мозговую травму, перелом костей таза, скальпированную рану, но наибольшую тревогу вызывали повреждения внутренних органов брюшной полости, - сообщила главный врач детской ОКБ Инна Лебедева. — В этом клиническом случае требовалась помощь специалистов разных направлений для выработки плана лечения.

Хирургическую помощь для спасения жизни Саше оказали специалисты детской ОКБ. Провели оперативное вмешательство на разорванном кишечнике и других внутренних органах. Борьба за жизнь ребенка продолжалась в реанимации. Около недели ребенок провел на искусственной вентиляции легких и парентеральном питании.

Сейчас Саша продолжает лечение в стационаре детской ОКБ. Ему предстоит долгое восстановление, реабилитация. Врачи считают, что, 1 сентября он вместе с одноклассниками сможет пойти в школу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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