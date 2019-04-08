2019-04-08T11:31:32+03:00
Происшествия

В одном из домов Рязани обнаружили тело погибшего 16-летнего подростка

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа
Александр РАДЫГИН
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Поздно вечером 7 апреля в одном из домов по улице Советской Армии в Рязани обнаружили труп 16-летнего подростка. Об этом «Комсомолке» сообщили в правоохранительных органах.

По данному факту Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти парня, а также все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как рассказал один из очевидцев — сосед семьи, в которой погиб подросток, ребенка нашли родители.

«Мальчик долго не открывал родителям, поэтому они вскрыли дверь. Мама начала ужасно кричать, видимо мальчика нашли мертвым», — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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