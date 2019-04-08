В одном из домов Рязани обнаружили тело погибшего 16-летнего подростка
Поздно вечером 7 апреля в одном из домов по улице Советской Армии в Рязани обнаружили труп 16-летнего подростка. Об этом «Комсомолке» сообщили в правоохранительных органах.
По данному факту Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти парня, а также все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Как рассказал один из очевидцев — сосед семьи, в которой погиб подросток, ребенка нашли родители.
«Мальчик долго не открывал родителям, поэтому они вскрыли дверь. Мама начала ужасно кричать, видимо мальчика нашли мертвым», — говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU