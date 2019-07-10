Перевозчик объяснил невыход в рейс рязанских маршруток №41 и №49

СЕГОДНЯ 07:57 2019-07-10T08:45:33+03:00

Так добираются с работы и на работу жители Соколовки.

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С 1 июля в Рязани резко сократилось количество маршруток №41 и №49. Например, жители Соколовки вынуждены ждать свой автобус час или дольше, но и в него влезть - целое испытание.

«Комсомолка» обратилась за разъяснениями к руководителю компаний «Рязаньтрансавто» Алексею Громову – именно этот перевозчик работает на упомянутых маршрутах. Коммерсант объяснил ситуацию бюрократическими проволочками из-за введения федеральных требований по лицензированию транспортных средств. По его словам, это совпало с заменой автобусов на более вместительные, чего требуют уже муниципальные правовые акты.

- Маленькие автобусы мы распродали, новые закупили, но они находятся на стоянке. Почему лицензирование не проведено вовремя? Это вопрос к администрации. Мы все подали в срок, так как не можем рисковать большими штрафами, но администрация тоже должна привести свои документы в соответствие, - высказался Громов.

Под документами имеются ввиду характеристики маршрутов регулярных перевозок, в которые 10 июня чиновники внесли изменения: увеличили максимальное число автобусов №41и №49 до 20 единиц, причем только среднего класса.

Громов в разговоре, который происходил 9 июля, заверил, что уже «едет получать необходимые документы» и что к вечеру среды или утром четверга все машины выйдут на линию.

КСТАТИ

Вице-президент «Рязанской региональной ассоциации перевозчиков» Александр Рогачев в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» не исключил осознанного давления транспортных компаний на чиновников. По его словам, разногласия с исполнительной властью зрели при Андрее Каплинском и Сергее Рогове в качестве руководителей городского управления транспорта. Они возникли на почве некоторых муниципальных правовых актов, где прописаны требования по отказу от микроавтобусов и сокращению количества работающих на маршрутах машин.

ИСТОЧНИК KP.RU