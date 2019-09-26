В Дягилево через «М5Молл» будет теперь ходить маршрутка №47

СЕГОДНЯ 19:17 2019-09-26T19:22:20+03:00

Воспользоваться проездом смогут также и пассажиры-льготники. Фото: Павел АВЕРИН

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С 28 сентября в поселок Дягилево будет ходить маршрутное такси №47М2, сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации властей, на маршрут выйдут 20 низкопольных автобусов среднего класса ПАЗ «Вектор Next», которые в том числе, оборудованы для перевозки инвалидов. Воспользоваться проездом смогут также и пассажиры-льготники.

Маршрутки № 47 будут следовать через Мервинскую улицу, 7-й Мервинский проезд, гипермаркеты «М5Молл» и «Строитель». Конечная остановка — «Магазин» (улица Коняева).

Напомним, ранее с дягилевского маршрута сняли микроавтобусы №31, а вместо них увеличили количество автобусов №18. Людям, правда, от такой благодати легче не стало.

«Не нужны нам, дягилевцам пять-шесть автобусов! — считает наша читательница Ольга. — Верните 31-ю маршрутку с ее удобным маршрутом. Или маршрут №18 поменяйте, чтобы через «Стройку» и «М5Молл» ходил, ведь многие там работают» (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU