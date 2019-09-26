2019-09-26T09:30:12+03:00
Общество

Рязанцам-льготникам хотят ограничить количество поездок в маршрутках

По итогам полугодия УРТ сработало с многомиллионным убытком. Все дело в том, что нет пассажиров
Поделиться:
Рязанским льготникам могут ограничить количество поездок в маршрутных такси. Фото: КП-Рязань.Рязанским льготникам могут ограничить количество поездок в маршрутных такси. Фото: КП-Рязань.
Изменить размер текста:

25 сентября на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры депутаты рассмотрели информацию о финансовом результате за первое полугодие 2019 года МУП «Управление Рязанского троллейбуса». Согласно полученным цифрам, УРТ сработало с убытком в 13,4 млн рублей, а объем перевозок снизился почти на полтора миллиона пассажиров.

— Резкое уменьшение пассажиропотока связано с тем, что льготники получили возможность использовать проездные билеты в коммерческом транспорте, — заявил начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно.

Депутаты согласились, что необходимо проработать меры по увеличению количества пассажиров. Среди вариантов – введение ограниченного количества поездок на маршрутках по льготным проездным.

Кроме того, Михно рассказал, что ведется активная работа по снижению расходов и оптимизации штатной численности УРТ. При этом в Рязани после перерыва открывается школа водителей троллейбусов, город ждет прибытия из Москвы до конца года 78 единиц современной техники.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Неужели на местный курорт рязанцы смогут доехать за 23 рубля?

Чиновники обещают, что маршрут общественного транспорта Рязань – Солотча станет по-настоящему городским (подробнее).

Несмотря на запрет мэрии в Рязани продолжают работать маршрутки №31

Чиновники предприняли меры для привлечения виновных к административной ответственности (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больному раком желудка рязанцу спасли жизнь
На Северной окружной в Рязани – огромная пробка
От Рязани до Солотчи можно будет доехать за 23 рубля
Певица Юлия Ковальчук попала в ДТП по дороге из Рязани
Стали известны кандидаты на должность замглавы администрации Рязани
В рязанской деревне из-за сендвич-трубы сгорела баня
Рязанская область одной из первых упростила декларирование доходов для сельских депутатов
Чиновники ответили на жалобу о поборах в школе №53 Рязани
Два юных рязанских угонщика-рецидивиста улетели в кювет
Директором школы №60 стал Геннадий Лескин
В центре Рязани снесли палатку с алкоголем
Траншею в центре Рязани, в которую рухнул КамАЗ, до сих пор не засыпали
На трассе Рязань – Спас-Клепики перевернулся грузовик с щебнем
В Рязани с концертом выступит Сергей Трофимов
В Рязани легализовали букмекерские конторы
Проект для новой школы в Кальном обойдется Рязани в 5 миллионов
Рязанские священники повышают свою квалификацию
Пьяный рязанец ограбил супермаркет
Рязанцы сделали фото огромной очереди в детской поликлинике
В поисках дома. Под Рязанью две женщины выбросили коробку с дюжиной котят
Стали известны подробности ДТП с переполненными «Жигулями» и 7 пострадавшими
Рязанец пытался оригинально найти потерянный мобильник
РНПК объявляет творческий конкурс для художников, архитекторов и дизайнеров
В Рязани выходили тройняшек, родившихся раньше срока
В страшном ДТП в Касимовском районе пострадали трое детей