Рязанцам-льготникам хотят ограничить количество поездок в маршрутках

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-26T09:30:12+03:00

По итогам полугодия УРТ сработало с многомиллионным убытком. Все дело в том, что нет пассажиров

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25 сентября на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры депутаты рассмотрели информацию о финансовом результате за первое полугодие 2019 года МУП «Управление Рязанского троллейбуса». Согласно полученным цифрам, УРТ сработало с убытком в 13,4 млн рублей, а объем перевозок снизился почти на полтора миллиона пассажиров.

— Резкое уменьшение пассажиропотока связано с тем, что льготники получили возможность использовать проездные билеты в коммерческом транспорте, — заявил начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно.

Депутаты согласились, что необходимо проработать меры по увеличению количества пассажиров. Среди вариантов – введение ограниченного количества поездок на маршрутках по льготным проездным.

Кроме того, Михно рассказал, что ведется активная работа по снижению расходов и оптимизации штатной численности УРТ. При этом в Рязани после перерыва открывается школа водителей троллейбусов, город ждет прибытия из Москвы до конца года 78 единиц современной техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU