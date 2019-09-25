От Рязани до Солотчи можно будет доехать за 23 рубля

СЕГОДНЯ 20:25 2019-09-25T20:25:27+03:00

Это стало известно на заседании комитета по ЖКХ Рязгордумы

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На очередном заседании профильного комитета 25 сентября начальник управления транспорта горадминистрации Андрей Михно сообщил, что в скором времени появится новый, подчеркиваем – городской, маршрут сообщением Рязань – Солотча. Об этом нашему изданию сообщил вице-спикер Дмитрий Панкин, принимавший участие в работе комитета.

Михно конкретизировал, с 14 октября автобусы под номером 108 поступают на обслуживание Рязанского района. Стало быть, проезд до поселка Солотча, который входит административно в Советский округ Рязани, будет составлять 23 рубля, как и на всех городских маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU