2019-09-25T20:25:27+03:00
Общество

От Рязани до Солотчи можно будет доехать за 23 рубля

Это стало известно на заседании комитета по ЖКХ Рязгордумы
Иван АНТОНОВ
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Привычный рязанцам 108 маршрут теперь будет обслуживать жителей Рязанского района. Фото: сайт горадминистрации.Привычный рязанцам 108 маршрут теперь будет обслуживать жителей Рязанского района. Фото: сайт горадминистрации.
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На очередном заседании профильного комитета 25 сентября начальник управления транспорта горадминистрации Андрей Михно сообщил, что в скором времени появится новый, подчеркиваем – городской, маршрут сообщением Рязань – Солотча. Об этом нашему изданию сообщил вице-спикер Дмитрий Панкин, принимавший участие в работе комитета.

Михно конкретизировал, с 14 октября автобусы под номером 108 поступают на обслуживание Рязанского района. Стало быть, проезд до поселка Солотча, который входит административно в Советский округ Рязани, будет составлять 23 рубля, как и на всех городских маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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