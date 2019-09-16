Пассажиры автобусов №13 дождались: на эту линию, наконец, добавили машины

СЕГОДНЯ 17:45 2019-09-16T17:46:18+03:00

Рост аж в 1,5 раза. Правда, в численном выражении их по-прежнему немного

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С 16 сентября еще на три маршрута муниципального транспорта Рязани выпустили новенькие автобусы. Повезло пассажирам линий №№4, 16 и 20. Здесь, напомним, в общей сложности стало на 21 автобус больше. Чуть ранее новые машины выпустили на маршрут №17, увеличив их общее число до 15.

Одновременно произошло и перераспределение: автобусы с прокатом, снятые с ряда линий после появления там новеньких, пустили на маршруты №№ 13 и 24 – в сумме это 6 автобусов.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе горадминистрации, два из них будут бегать по городу под номером 13. До перевода машин на этом маршруте работало всего 4 автобуса, теперь же их 6.

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ИСТОЧНИК KP.RU