На муниципальных автобусных маршрутах Рязани работает частник
На очередном заседании Рязанской городской думы депутаты выяснили, что часть автобусных перевозок по муниципальным маршрутам сейчас выполняет столичный инвестор, оказывающий подобную услугу и «Мосгортрансу».
Народных избранников волновал как экономический, так и социальный ракурс взаимодействия горадминистрации Рязани с фирмой-перевозчиком, о которой мало кто знает. Замглавы администрации Владимир Бурмистров пояснил, что 5-10% от оборота денежных средств москвичи передают в УРТ, на сегодняшний день являющегося единственным городским перевозчиком.
Также чиновник заявил о том, что водители из автоколонны 1310 могут трудоустроиться в фирме московского инвестора, либо в УРТ.
- Никого на улицу не выгонят, - резюмировал Бурмистров.
Вопрос о том, не вытеснит ли столичный инвестор рязанский МУП на городских маршрутах, будет подробно обсуждаться на совещании в середине октября.
ИСТОЧНИК KP.RU