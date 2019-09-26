На муниципальных автобусных маршрутах Рязани работает частник

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-26T14:30:01+03:00

Не является ли курьезом то, что на муниципальных маршрутах работает частник? Фото: Павел АВЕРИН

40 автобусов из Москвы с прикомандированными к ним водителями курсируют по улицам областного центра

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На очередном заседании Рязанской городской думы депутаты выяснили, что часть автобусных перевозок по муниципальным маршрутам сейчас выполняет столичный инвестор, оказывающий подобную услугу и «Мосгортрансу».

Народных избранников волновал как экономический, так и социальный ракурс взаимодействия горадминистрации Рязани с фирмой-перевозчиком, о которой мало кто знает. Замглавы администрации Владимир Бурмистров пояснил, что 5-10% от оборота денежных средств москвичи передают в УРТ, на сегодняшний день являющегося единственным городским перевозчиком.

Также чиновник заявил о том, что водители из автоколонны 1310 могут трудоустроиться в фирме московского инвестора, либо в УРТ.

- Никого на улицу не выгонят, - резюмировал Бурмистров.

Вопрос о том, не вытеснит ли столичный инвестор рязанский МУП на городских маршрутах, будет подробно обсуждаться на совещании в середине октября.

ИСТОЧНИК KP.RU