2019-09-26T13:50:40+03:00
Политика

Гордума Рязани рассмотрела аспект развития муниципальных предприятий

Больше всего вопросов у депутатов возникло в отношении транспортной сферы
Иван АНТОНОВ
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Депутаты озабочены тем, как решается в Рязани вопрос развития муниципального общественного транспорта.Депутаты озабочены тем, как решается в Рязани вопрос развития муниципального общественного транспорта.Фото: Павел АВЕРИН
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Наибольшее оживление депутатского корпуса на очередном заседании Рязанской гордумы, состоявшейся 26 сентября, вызвал вопрос, связанный с развитием муниципальных унитарных предприятий.

Эвелина Волкова задала тон, спросив о том, почему МП «РСУ-1», к которому и так есть множество вопросов, становится акционерным обществом.

- Мы потеряем окончательно контроль над ним, - заявила представитель КПРФ

Также депутаты-коммунисты инициировали бурное обсуждение самой насущной на сегодняшний день проблемы – общественного транспорта. Итогом дискуссии стало решение, что в середине октября по данному вопросу пройдет совместное совещание депутатов и чиновников горадминистрации.

Создание нового МУПа в области электроснабжения, предваряя какие-либо дебаты, депутат фракции ЛДПР Олег Шишов назвал «изящным решением вопроса»

- Те, кто-либо соприкасался с ФАС, меня поймут, - объяснил Шишов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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