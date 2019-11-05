Терпение лопнуло: рязанские транспортники готовятся к забастовке

Утром во вторник, 5 ноября, на муниципальном предприятии «Управление рязанского троллейбуса» прошло собрание возмущенных работников этого парка и сотрудников, перешедших из обанкротившейся «Автоколонны 1310». Кстати, часть из них в УРТ до сих пор так и не оформили, а перевели на частные автобусы, выпущенные на муниципальные маршруты.

«КП»-Рязань» удалось пообщаться с осведомленным источником в УРТ, но анонимно – человек боится потерять работу. По информации этого сотрудника, на собрание пришло не менее сотни человек. Люди хотели задать свои вопросы директору предприятия, однако в актовом зале, где его ждали, он так и не появился.

НАКОПИЛОСЬ

Вопросы же касаются целого ряда проблем. Во-первых, недавно закрыли конечные станции, на которых могли отдохнуть, перекусить и сходить в туалет водители и кондукторы автобусов.

– Они просили поставить хотя бы биотуалеты, но никто ничего так и не сделал, – поделился наш собеседник.

Еще один вопрос касается отмены льгот. Напомним, с советских времен работники троллейбусного и автобусного муниципальных парков имели право бесплатного проезда на этом транспорте. В конце прошлой недели им объявили, что с 15 ноября льгота отменяется – просто вывесили такое объявление.

После публикаций практически во всех СМИ города, администрация облцентра пояснила, что все дело в бумагах: документально такое право сотрудников нигде не оформлено и его решили просто ликвидировать «в связи с недопустимостью».

Еще одна отмененная льгота – дополнительная неделя отпуска, положенная за вредность на производстве тем, кто работает на автобусах: здесь постоянные вибрация и запах солярки.

– Когда нас переводили из «Автоколонны 1310» в УРТ то говорили, что мы ничего не потеряем. Только отпуск теперь будет 4 недели вместо 5. А мы имеем право на увеличенный отпуск и это право не потеряли – сейчас работаем также в автобусах, – заявила одна из участниц собрания.

Был вопрос и о зарплатах: по нашей информации, в доходах заметно потеряли те, кто перешел из автоколонны. Плюс людям убрали 13-ю зарплату.

ЯВИТЬСЯ НЕ СОИЗВОЛИЛИ

Однако ни этот, ни другие вопросы задать было некому – на собрание руководитель УРТ не пришел. Напомним, и.о. директора предприятия совсем недавно назначили Алексея Розвезева.

– Мы в глаза директора не видели. Хоть посмотреть на него, как он выглядит? – вопрошала одна из работниц.

По словам присутствовавшего здесь депутата гордумы Алексея Захарова, на встречу пригласили и начальника управления транспорта администрации Рязани Андрея Михно – троллейбусный и автобусный парки муниципальные, и обо всех его проблемах он осведомлен хорошо. Однако главный транспортный чиновник города собравшихся своим присутствием тоже не почтил.

В отличие от депутата-коммуниста, призывавшего всех на традиционный митинг 7 ноября.

– А то в администрации решат: побурлят и успокоятся, – добавил Алексей Захаров.

Сейчас люди обдумывают возможность забастовки. Как пояснил «Комсомолке» председатель Рязанской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Михаил Тараскин, в отличие от коммунальщиков – транспортники имеют на нее право. Но, предупредив примерно за 40 дней и предъявив обоснование такой меры.

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