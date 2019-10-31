2019-10-31T16:39:59+03:00
Общество

Власти Рязани объяснили отмену бесплатного проезда работникам двух МУПов

Произнести слово «экономия» чиновники так и не смогли, решив прикрыться отсутствием документации. Оформить бумаги они, видимо, не в силах.
Мария БЛИНОВА
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Утром в четверг, 31 октября, в группе Хроники Рязани ВКонтакте появилось фото объявления, вывешенное на муниципальном предприятии «УРТ».

Фото: Группа Хроники Рязани ВКонтакте.

Фото: Группа Хроники Рязани ВКонтакте.

Правдивость этой информации мы решили узнать в администрации города – оба МУПа принадлежат муниципалитету. Ответ городских властей приводим полностью.

Бесплатное пользование муниципальным общественным транспортом гражданами по предоставлению удостоверений сотрудников «Автоколонны1310» и «УРТ» не было подкреплено нормативной документацией. Бесплатный проезд сотрудниками предприятий не компенсировался. Руководство предприятия «Управление Рязанского троллейбуса» проинформировало коллектив организации о том, что такая практика прекращается, в связи с недопустимостью. Дополнительно сообщаем, что для удобства сотрудников организован служебный транспорт до места работы и обратно, – говорится в сообщении.

То есть произнести слово «экономия» чиновники так и не смогли, решив прикрыться отсутствием документации. Оформить бумаги они, видимо, не в силах.

Кстати, по информации, опубликованной на сайте УРТ, сейчас на предприятии открыты вакансии сразу по 7 специальностям: кондуктор, водитель троллейбуса, слесарь-сантехник, водитель категории C, D, энергодиспетчер, электромонтер тяговой подстанции и слесарь по ремонту подвижного состава.

То есть людей и так катастрофически не хватает, а им при этом еще и урезают льготы. Подозреваем, что лишившись их, сотни сотрудников МУПов в качестве пассажиров просто пересядут на коммерческий транспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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