Экс-директор автоколонны №1310 стал начальником управления транспорта Рязани
Начальником управления транспорта Рязани назначен Андрей Михно, сообщает администрация города. Ранее чиновник возглавлял МУП «Автоколонна 1310», которая сейчас находится в стадии банкротства.
Напомним, в ноябре прошлого года должность начальника транспортного подразделения по собственному желанию покинул Сергей Кулик. Его обязанности исполнял Сергей Рогов.
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ИСТОЧНИК KP.RU