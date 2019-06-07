Экс-директор автоколонны №1310 стал начальником управления транспорта Рязани

СЕГОДНЯ 12:34 2019-06-07T12:35:00+03:00

Адрей Михно будет отвечать за все транспортное обслуживание областного центра

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Начальником управления транспорта Рязани назначен Андрей Михно, сообщает администрация города. Ранее чиновник возглавлял МУП «Автоколонна 1310», которая сейчас находится в стадии банкротства.

Напомним, в ноябре прошлого года должность начальника транспортного подразделения по собственному желанию покинул Сергей Кулик. Его обязанности исполнял Сергей Рогов.

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ИСТОЧНИК KP.RU