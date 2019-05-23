Рязанская Автоколонна №1310 отдает свои новые автобусы

23 Май 17:44 2019-05-23T18:25:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Эпопея с банкротством муниципальной Автоколонны №1310 продолжается. Теперь решается судьба 10 новых автобусов НЕФАЗ – их в Рязань пригнали в декабре 2016 года.

Машины купили по лизингу: официально они принадлежат лизинговой компании, а пользуется ими автопарк, который регулярно должен выплачивать плату за автобусы той самой компании. После выплаты стоимости всех машин и процентов за их использование, техника переходит в собственность автоколонны.

Вернее – перешла бы. Выплатив без малого 45 млн рублей, автобусный парк решил, что дальше тянуть лизинговые обязательства он не в силах. Немудрено: на муниципальном предприятии запущена процедура банкротства.

Однако, если расторгнуть договор, то придется вернуть машины, оставшись при этом и без своих 45 миллионов. Есть еще один вариант – передать все лизинговые обязательства, вместе с автобусами, другому предприятию.

Как стало известно «Комсомолке», горадминистрация выбрала для этих целей МУП «Управление Рязанского троллейбуса». Хорошо, что пока не «Ритуал»…

В общем, пока этот вопрос должен пройти все стадии согласований с депутатами гордумы. После того, как они такую схему утвердят, десять автобусов формально перейдут в пользование троллейбусного парка.

Вместе с новым имуществом, он примет и оставшиеся обязательства: выплатить осталось 55 млн рублей.

Кстати, недавно всплыли интересные подробности работы Автоколонны №1310 и других муниципальных предприятий Рязани: топливо им поставлял… касимовский фермер.

ИСТОЧНИК KP.RU