Рязанская Автоколонна №1310 отдает свои новые автобусы
Эпопея с банкротством муниципальной Автоколонны №1310 продолжается. Теперь решается судьба 10 новых автобусов НЕФАЗ – их в Рязань пригнали в декабре 2016 года.
Машины купили по лизингу: официально они принадлежат лизинговой компании, а пользуется ими автопарк, который регулярно должен выплачивать плату за автобусы той самой компании. После выплаты стоимости всех машин и процентов за их использование, техника переходит в собственность автоколонны.
Вернее – перешла бы. Выплатив без малого 45 млн рублей, автобусный парк решил, что дальше тянуть лизинговые обязательства он не в силах. Немудрено: на муниципальном предприятии запущена процедура банкротства.
Однако, если расторгнуть договор, то придется вернуть машины, оставшись при этом и без своих 45 миллионов. Есть еще один вариант – передать все лизинговые обязательства, вместе с автобусами, другому предприятию.
Как стало известно «Комсомолке», горадминистрация выбрала для этих целей МУП «Управление Рязанского троллейбуса». Хорошо, что пока не «Ритуал»…
В общем, пока этот вопрос должен пройти все стадии согласований с депутатами гордумы. После того, как они такую схему утвердят, десять автобусов формально перейдут в пользование троллейбусного парка.
Вместе с новым имуществом, он примет и оставшиеся обязательства: выплатить осталось 55 млн рублей.
Кстати, недавно всплыли интересные подробности работы Автоколонны №1310 и других муниципальных предприятий Рязани: топливо им поставлял… касимовский фермер.
ИСТОЧНИК KP.RU