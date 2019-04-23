Купил­-перепродал: касимовский фермер оптом поставлял рязанским МУПам топливо по завышенной цене?

15 апреля Арбитражный суд принял заявление о включении в реестр кредиторов «Рязанской автоколонны №1310», находящейся в процессе банкротства, от главы касимовского фермерского хозяйства Евгения Бородина. Он пытается взыскать с предприятия долг в 7,6 миллиона рублей.

За что перевозчик задолжал эту сумму, в определении суда не сказано, но в системе госзакупок находится контракт индивидуального предпринимателя с муниципальным предприятием почти на 64 миллиона. Предмет контракта – поставка нефтепродуктов:

- 4 70 тысяч литров АИ92 за 41,96 руб./л;

- 4 300 тысяч литров межсезонного ДТ за 43,43 руб./л;

- 4 500 тысяч литров зимнего ДТ за 45,5 руб./л;

- 4 600 тысяч литров летнего ДТ за 42 руб./л.

Кстати, заявка Бородина на том электронном аукционе оказалась единственной. Что означает: никто другой продать топливо по такой цене почемуто не захотел.

Стоит отметить, что, по данным котировок компании «Петрол Плюс Регион», средняя розничная цена литра АИ92 для Рязанской области на 29 декабря 2017 года, когда был размещен контракт, составляла 37,50, а дизеля – 39,20 рубля. Указывается, что цены рассчитывались по методологии Российской экономической школы.

Если верить этим цифрам, то автоколонна изначально завысила расчет начальной максимальной цены контракта. Чтобы ее определить, заказчик должен сопоставить рыночные цены, получив их от организаций, оказывающих соответствующие услуги. Автоколонна в аукционной документации якобы средние цены указала, но сами организации обезличила – КП №1 (коммерческое предложение – Ред.), КП №2, КП №3.

«ЗАКУПАЮ И ПЕРЕПРОДАЮ»

– Да, это был государственный контракт, аукцион, который я выиграл, – подтвердил «Комсомолке» фермер Евгений Бородин. – Они оптом закупали, и я бензовозами возил им на склад, сливал в их емкости.

Интересно, что во всех открытых источниках фермер оставляет свой контактный телефон, совпадающий с телефоном сети АЗС «Импульс». Но от работы в этой компании открещивается. Даже несмотря на то, что сотрудники «Импульса» называют его не иначе как директором.

– У меня организационноправовая форма такая (фермерское хозяйство – Ред.), а основной вид деятельности – оптовая торговля нефтепродуктами, – продолжает Евгений Игоревич. – Закупаю топливо, в основном на РНПК, участвую в конкурсе и перепродаю. А в «Импульсе» я не работаю. Просто это самый крупный мой покупатель, поэтому часто там бываю. Мой ключевой клиент, если хотите.

На вопрос, почему оптовые цены на топливо оказались выше розничных, поставщик внятно объяснить не смог, только указал, что автоколонна не весь объем выбрала.

– Контракт был заключен почти на 64 млн рублей, но они заказали в итоге на 41 млн 474 тысяч рублей, это по 42 руб ля за литр ДТ, – говорит Бородин. – Бензин они брали мало, в основном солярку, автобусы ведь все на дизеле. Сейчас они мне должны 7,6 млн рублей.

Все, что мне оставалось, я сделал – встал в реестр должников. Теперь жду, обанкротятся они или нет. Нахожусь в режиме ожидания.

Фото: архив "КП-Рязань".

Напомним, летом 2016 года активисты рязанского Общероссийского народного фронта заинтересовались покупкой топлива автоколонной 1310. По мнению экспертов ОНФ, стоимость ежеквартального контракта была завышена более чем на 2,7 млн рублей, что повторяет ситуацию весны 2016 года. Итоги сомнительной закупки, размещенной на официальном сайте госзакупок, были подведены 29 июня. Согласно договору, коммерческая организация обязалась поставить муниципальному предприятию 550 тонн дизельного топлива и 17 тонн бензина за 23,5 млн рублей.

ПЕРЕПЛАТА В 1,8 МЛН РУБЛЕЙ

Отметим, что тем же самым контрактом, наряду с автоколонной, фермер Евгений Бородин поставил топливо другому рязанскому муниципальному предприятию – «Водоканал»: 211 тысяч литров бензина АИ92К5 на сумму 8 853 560 рублей (цена за литр – 41,96) и 186 тысяч литров дизельного топлива (цена за литр – 44,16) на сумму 8 213 760 рублей. Всего – 17 067 320 рублей. Позже дополнительным соглашением общая сумма увеличилась до 18 млн 774 тысяч рублей. Если сравнить с данными котировок «Петрол Плюс Регион», муниципальное предприятие переплатило более 1,8 млн рублей, но все обязательства перед фермером выполнило и в должниках у него не значится.

– Я сотрудничал не только с автоколонной, но и с «Водоканалом», и с РМПТС, – заявил предприниматель. – Но в отличие от автотранспортного предприятия они свои обязательства всегда выполняли.

КСТАТИ

Глава фермерского хозяйства Евгений Бородин – не единственный, кому должна «Автоколонна 1310». Ранее Арбитражный суд включил в реестр кредиторов РМПТС. Теплоснабжающая организация пытается взыскать с банкрота 14,7 миллиона рублей.

Такую же сумму требует вернуть и муниципальный «Водоканал». Все они, по просьбе городской администрации, отдали свои деньги, чтобы покрыть долги автоколонны перед налоговой службой. Теперь ждут, когда они к ним вернутся.