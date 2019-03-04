Увязшую в долгах рязанскую «Теплосеть» заставили заплатить налоги за «Автоколонну 1310»

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-04T14:08:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Арбитражный суд включил Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей в реестр требований кредиторов «Автоколонны 1310». Организация, которая занимается в городе теплоснабжением, пытается взыскать с банкрота 14,7 миллиона рублей, причем отнюдь не за оказанные услуги.

Определение от 28 февраля гласит, что администрация Рязани своим распоряжением заставила РМПТС перечислить муниципальному перевозчику средства «для уплаты налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа и процентов». Произошло это в июле прошлого года – сразу после того, как против «Автоколонны 1310» началось производство по иску ФНС, которое в итоге прекратилось за выплатой 44 миллионов рублей (на тот момент неизвестно откуда взявшихся).

Спасать от гибели муниципальный общественный транспорт, конечно, нужно, но, судя по всему, чиновники превратили в «дойную корову» РМПТС, которое само оказалось должно поставщикам энергоресурсов около 700 миллионов рублей. Нецелевые затраты «Теплосети», как в деле о банкротстве, напрямую влияют на ее финансовое состояние, а значит провоцируют новые кризисы неплатежей и угрожают коммунальному благополучию горожан. Особенно в условиях крайней изношенности сетевого хозяйства и необходимости крупных инвестиций в обновление трубопроводов.

При этом есть опасения, что выкачивание из МУПов и перераспределение между ними средств имеет куда больший масштаб, а нецелевые расходы в РМПТС становятся нормой. Теперь понятно, куда могут направляются платежи населения за тепло…

В случае с РМПТС это деньги сотен тысяч потребителей энергоресурсов в городе. Тем временем контрольно-счетная палата Рязани невозмутимо отвечает, что проверка «Теплосети» прежде не проводилась и не планируется. О какой прозрачности и доверии к городской власти в таком случае может идти речь? И как можно быть уверенным, что подобные «взаиморасчеты» не приведут к цепной реакции и финансовому краху всей системы муниципальных предприятий?

ИСТОЧНИК KP.RU