Невыученный урок 2010 года: огромные долги «Теплосетей» в Рязани стали социально опасной «нормой»

СЕГОДНЯ 09:05 2018-10-24T09:14:11+03:00

Вопрос финансовой состоятельности муниципальных предприятий встает ежегодно, а в случае с «Теплосетями» это вдвойне тревожно, так как долги могут привести к новым летним отключениям горячей воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом внятного публичного объяснения, куда деваются деньги, которые население платит за тепло и горячую воду на счета РМПТС, до сих пор не последовало

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Приближение отопительного сезона в Рязани выдалось проблемным. В его преддверии почти одновременно стало известно о новых многомиллионных долгах Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей (РМПТС) перед Ново-Рязанской ТЭЦ за тепловую энергию и о критической ситуации трех коммунальных домов на улице Лесопарковой, от поставки тепла в которые в последний момент отказался собственник котельной – ООО «Речной порт». В первом случае жители трех районов города были поставлены под угрозу повторения событий 2010 года, когда в летне-осенний период на несколько месяцев была прекращена подача горячей воды, во втором – десятки людей вовсе рисковали вступить в холода в неотапливаемых квартирах.

Упадок муниципальных предприятий

В обоих случаях были приняты «пожарные» меры, позволившие погасить кризис. Однако если к домам на Лесопарковой подвели трубы центрального отопления, исключив коммунальную катастрофу, то проблему с неплатежеспособностью «Теплосетей», похоже, так же молниеносно решить не удастся. Да, администрация Рязани оформила на РМПТС кредит в 200 миллионов рублей, которые направлены на погашение долгов перед ТЭЦ.

Также прозвучало публичное заявление в ближайшие годы выделить из областного бюджета еще 300 миллионов. Но остается открытым вопрос, поможет ли это выбраться из хронической долговой ямы или станет лишь отсрочкой перед дальнейшими, еще более серьезными неурядицами?

К сожалению, опыт прошлых лет и текущая ситуация в городском хозяйстве не внушают оптимизма. Посудите сами: «Автоколонна №1310» вслед за налоговой службой буквально на днях попросила о собственном банкротстве, умудрившись за пару месяцев накопить долг в полтора раза больше прежнего (77 миллионов рублей против 44 миллионов), весной губернатор Николай Любимов возмутился, как «Водоканал» вообще может быть убыточным при действующих тарифах, а позже, осенью, поручил разобраться с долгами всех муниципальных предприятий за коммуналку. Хотя, казалось бы, еще в начале 2000-х таких проблем перед мэрией не стояло.

- Когда я начинал работать при Маматове (мэр Рязани в 1996-2005 годах - Ред.), Павел Дмитриевич, при всем уважении к нему, тоже больше занимался внешними связями, но у него был заместитель, сильный хозяйственник - Николай Васильевич Мужихов, который «тянул» весь город. Один представлял Рязань, другой работал, поэтому тандем оправдывал себя, - вспоминает Игорь Яшин, до недавнего времени председатель комитета по ЖКХ в рязанской Гордуме.

При этом сейчас на посту главы администрации Рязани больше года работает человек с приставкой «и.о.», что может иллюстрировать как нестабильную ситуацию, так и недоверие к профессиональным качествам действующих руководителей. Разница с 2010 годом состоит в том, что тогда противоборства в высоких кабинетах не были ни для кого секретом, а теперь природа бесхозяйственности порой непонятна даже представителям страдающих от нее отраслей.

Надежда – есть, ответа на главный вопрос – нет

Существуют, конечно, и положительные отличия: восемь лет назад чиновники довели-таки ситуацию до критической, а теперь последовал шаг к оперативному преодолению кризиса. Вероятно, на этот раз вовремя вмешался губернатор и правительство региона.

А в 2010-м, напомним, назревавший с весны кризис вылился в настоящее бедствие. Оно продолжалось до октября и было вызвано более чем полумиллиардной задолженностью «Теплосетей» перед Ново-Рязанской ТЭЦ. Без этих денег энергетики не могли своевременно оплачивать газ, и поставщик ограничил поставки голубого топлива, вынудив остановить теплофикационное оборудование.

– Несмотря на то, что 90 % жителей города добросовестно оплачивали ГВС и отопление, их права нарушены. Оперативным структурам и следственным органам, видимо, стоит разобраться, куда делись эти 530 миллионов рублей, и почему возникла такая ситуация, – говорил в 2010 году журналистам помощник прокурора области Дмитрий Плоткин.

В итоге на пороге зимы долг удалось реструктурировать, ТЭЦ как вынужденный кредитор получила муниципальную гарантию, но к тому моменту глава горадминистрации Олег Шишов уже был снят с должности решением депутатов Гордумы (сам Олег Владимирович, ныне «народный избранник», почему-то отказался комментировать события тех дней и сравнивать их с сегодняшними).

Тревожность и ощущение дежавю у горожан сохраняется и сейчас, причина тому - отсутствие внятного публичного объяснения от властей, куда деваются деньги, которые население платит РМПТС за тепло и горячую воду (см. подверстку «Конкретно»), как это было и в 2010-м, и во время других кризисов неплатежей со стороны «Теплосетей» - 2007, 2013, 2016 годов. Пока новые долги администрация Рязани в официальном ответе на запрос редакции пытается оправдать неплатежами потребителей, хотя собираемость платежей с населения остается очень высокой (до 99 % (!), и необходимостью рассчитываться по предыдущим мировым соглашениям.

На начало 2018 года кредиторская задолженность РМПТС, по данным бухгалтерского баланса, составляла 1 млрд 195 млн руб. А в сентябре 2018 года долги теплосетей только перед производителями и поставщиками энергоресурсов достигали 695 млн руб. При этом максимальные долги у РМПТС были перед Ново-Рязанской ТЭЦ (363 млн руб.) и Рязанской муниципальной энергокомпанией – РГМЭК (190 млн руб.), а минимальные – перед филиалом ПАО «Квадра» (23 млн руб.) и Водоканалом (22,3 млн руб.).

Как бы то ни было, десятитизначные долги РМПТС стали социально опасной «нормой», а действия городских управленцев все эти годы больше походили на ходьбу эквилибриста по канату, нежели на реальное решение проблем. Единственным спасением от новых коммунальных бедствий видятся своевременные или прямые расчеты с поставщиками энергоресурсов и финансовое оздоровление МУП «РМПТС», а также большая публичность и прозрачность деятельности последнего. Надеемся, что нынешние отцы города и области расчистят оставленные прежним руководством Авгиевы конюшни, причем сделают это не руками потребителей, то есть без существенного увеличения тарифов.

КОНКРЕТНО

Таблица показывает, как практически не меняется миллиардный уровень кредиторской задолженности МУП «РМПТС» после 2010 года (в т.ч. включая долги за поставку тепловой энергии), причем значения приведены на конец года. Для сопоставления указана выручка предприятия за отчетные периоды, которая постоянно растет. В свою очередь, главным инструментом увеличения выручки является ежегодный рост тарифа для населения, а собираемость платежей по этому тарифу стабильно превышает 97%.