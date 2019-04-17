«Рязанская автоколонна №1310» должна за топливо… главе фермерского хозяйства

СЕГОДНЯ 10:41 2019-04-17T10:49:18+03:00

Причем прописанные в контракте между ними цены выглядят неоднозначно

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Арбитражный суд принял заявление о включении в реестр кредиторов «Рязанской автоколонны №1310», находящейся в процессе банкротства, от главы фермерского хозяйства Евгения Бородина. Он пытается взыскать долг в 7,6 миллиона рублей.

За что перевозчик задолжал эту сумму, в определении не сказано, но в системе госзакупок «Комсомолке» удалось найти контракт индивидуального предпринимателя с муниципальным предприятием почти на 64 миллиона рублей. Предмет контракта – поставка нефтепродуктов:

- 70 000 литров АИ-92 за 41,96 руб./л.;

- 300 000 литров межсезонного ДТ за 43,43 руб./л.;

- 500 000 литров зимнего ДТ за 45,5 руб./л.;

- 600 000 литров летнего ДТ за 42 руб./л.

Кстати, заявка Бородина на том электронном аукционе оказалась единственной.

Стоит также отметить, что, по данным котировок «Яндекса», средняя розничная цена литра АИ-92 для Рязанской области на 29 декабря 2017 года, когда был размещен контракт, составляла 37,50, а дизеля - 39,20.

Помимо «Автоколонны №1310» Евгений Бородин, чье хозяйство зарегистрировано в Касимове, поставлял топливо другим муниципальным предприятиям Рязани – «Водоканалу» и РМПТС.

ИСТОЧНИК KP.RU