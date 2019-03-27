2019-03-27T17:23:31+03:00
Экономика

«Водоканал» перед банкротством «Автоколонны 1310» заплатил за нее налоги

Ранее в приказном порядке это вынудили сделать «Теплосеть»
Сергей ЛАЗУТИН
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Городской «Водоканал» требует вернуть деньги, которые он заплатил ФНС за «Рязанскую автоколонну №1310», которая находится в процессе банкротства. Из 14,7 миллиона рублей 13,3 – это недоимка по налогам, остальное – пени и штрафы, накопленные перевозчиком.

Утверждается, что коммунальное предприятие получило письменную просьбу о помощи от муниципального собрата и с готовностью раскошелилось. Всю сумму оформили двумя десятками платежных поручений 20 июля.

Интересно, что за день до «Водоканала» абсолютно аналогичную сумму - 14 682 557 рублей 12 копеек - «Автоколонне 1310» перечислило «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей». Причем никто не скрывал, что сделано это было по прямому распоряжению администрации Рязани.

25 марта Арбитражный суд Рязанской области выпустил определение, согласно которому «Водоканал» включили в реестр кредиторов.

Напомним, банкротом «Автоколонну 1310» признали после ее собственного заявления. При этом ранее того же пыталась добиться налоговая служба, но производство по иску прекратилось за выплатой 44 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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