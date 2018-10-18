Рязанская автоколонна №1310 попросила признать ее банкротом
Похоже, что дни автоколонны №1310, которая обслуживает муниципальные рязанские маршруты, все-таки сочтены. Предприятие подало в арбитражный суд иск о признании его банкротом. В документах, представленных на сайте суда, сообщается, что долг предприятия составляется 77 миллионов 466 тысяч 516 рублей и 84 копейки.
Судебное заседание по делу назначено на 15 ноября.
Напомним, что минувшим летом уже поднимался вопрос о банкротстве автоколонны №1310. Тогда дело прекратили лишь после того, как налоговая служба отозвала исковое заявление, а предприятие погасило долг более чем в 44 миллиона рублей.
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