Рязанская автоколонна №1310 попросила признать ее банкротом

СЕГОДНЯ 11:44 2018-10-18T11:44:54+03:00

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Похоже, что дни автоколонны №1310, которая обслуживает муниципальные рязанские маршруты, все-таки сочтены. Предприятие подало в арбитражный суд иск о признании его банкротом. В документах, представленных на сайте суда, сообщается, что долг предприятия составляется 77 миллионов 466 тысяч 516 рублей и 84 копейки.

Судебное заседание по делу назначено на 15 ноября.

Напомним, что минувшим летом уже поднимался вопрос о банкротстве автоколонны №1310. Тогда дело прекратили лишь после того, как налоговая служба отозвала исковое заявление, а предприятие погасило долг более чем в 44 миллиона рублей.