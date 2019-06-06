Налоговая взыскивает с рязанской автоколонны еще 1 миллион рублей

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-06T10:19:38+03:00

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Федеральная налоговая служба предъявила к «Рязанской автоколонне 1310», которая находится в процессе банкротства, дополнительные требования на сумму более 1 миллиона рублей. Ранее было известно, что с муниципального перевозчика в бюджет взыскиваются почти 38 миллионов рублей.

Новое заявление поступило позже отпущенного законом срока, а потому рассматриваться будет после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения. Пока в реестр кредиторов помимо ФНС включены еще 9 лиц, в том числе целый ряд муниципальных учреждений (РМПТС, «Водоканал», РГРЭС, УРТ, РГМЭК).

Общий объем долгов автоколонны на конец 2018 года оценивался почти в 235 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU