Налоговая взыскивает с рязанской автоколонны еще 1 миллион рублей
Федеральная налоговая служба предъявила к «Рязанской автоколонне 1310», которая находится в процессе банкротства, дополнительные требования на сумму более 1 миллиона рублей. Ранее было известно, что с муниципального перевозчика в бюджет взыскиваются почти 38 миллионов рублей.
Новое заявление поступило позже отпущенного законом срока, а потому рассматриваться будет после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения. Пока в реестр кредиторов помимо ФНС включены еще 9 лиц, в том числе целый ряд муниципальных учреждений (РМПТС, «Водоканал», РГРЭС, УРТ, РГМЭК).
Общий объем долгов автоколонны на конец 2018 года оценивался почти в 235 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU