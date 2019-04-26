2019-04-26T17:09:58+03:00
Экономика

Свои деньги с «Рязанской автоколонны 1310» требуют полтора десятка кредиторов

Администрация Рязани намерена заключить с ними мировое соглашение, расплатившись из городского бюджета
Сергей ЛАЗУТИН
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Арбитражный суд перенес на 1 августа первое собрание кредиторов «Рязанской автоколонны №1310», которое должно было состояться 24 апреля. Одна из причин - администрация города намерена заключить с теми, кто заявил свои требования, мировое соглашение. Для этого в бюджете муниципального образования должны сформировать сумму, достаточную, чтобы со всеми расплатиться.

Напомним, муниципальное предприятие находится в процессе банкротства, и ему назначен временный управляющий. По состоянию на 22 апреля в реестр кредиторов были включены 10 лиц:

- "Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей",

- МУП "Рязанские распределительные городские сети",

- МП "Водоканал г. Рязани",

- ЗАО "Техносвязь",

- МУП г. Рязани "Управление Рязанского троллейбуса",

- ООО "Сервис центр Гарант-Рязань",

- ФНС России,

- ООО "Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания",

- ООО "ТФК "Комтекс",

- АО "Рязаньгоргаз".

Еще одна организация, ООО "Автостандарт", также претендует на внесение в реестр, но ее требование находится на рассмотрении. Кроме того, еще три кредитора подали заявления после установленного срока, причем самый крупный - уже знакомый нам глава КФХ Евгений Бородин - рассчитывает получить 7,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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