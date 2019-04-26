Свои деньги с «Рязанской автоколонны 1310» требуют полтора десятка кредиторов
Арбитражный суд перенес на 1 августа первое собрание кредиторов «Рязанской автоколонны №1310», которое должно было состояться 24 апреля. Одна из причин - администрация города намерена заключить с теми, кто заявил свои требования, мировое соглашение. Для этого в бюджете муниципального образования должны сформировать сумму, достаточную, чтобы со всеми расплатиться.
Напомним, муниципальное предприятие находится в процессе банкротства, и ему назначен временный управляющий. По состоянию на 22 апреля в реестр кредиторов были включены 10 лиц:
- "Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей",
- МУП "Рязанские распределительные городские сети",
- МП "Водоканал г. Рязани",
- ЗАО "Техносвязь",
- МУП г. Рязани "Управление Рязанского троллейбуса",
- ООО "Сервис центр Гарант-Рязань",
- ФНС России,
- ООО "Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания",
- ООО "ТФК "Комтекс",
- АО "Рязаньгоргаз".
Еще одна организация, ООО "Автостандарт", также претендует на внесение в реестр, но ее требование находится на рассмотрении. Кроме того, еще три кредитора подали заявления после установленного срока, причем самый крупный - уже знакомый нам глава КФХ Евгений Бородин - рассчитывает получить 7,6 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU