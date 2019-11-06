Работники УРТ впервые увидели своего директора
Встреча активистов-транспортников с представителями администрации Рязани состоялась-таки 6 ноября. В качестве «отвечающей стороны», что вполне логично, выступил начальник транспортного управления Андрей Михно.
Ныне здравствующий директор УРТ Алексей Розвезев на собрании тоже присутствовал – он сидел на первом ряду. На соответствующий вопрос из зала чиновник горадминистрации ответил, что «директор здесь», а в конце встречи и представил его присутствующим.
Вполне объяснимо, что Алексей Розвезев в силу того, что лишь считанные дни исполняет обязанности руководителя УРТ, не смог бы столь подробно ответить на поставленные вопросы, как это сделал начальник транспортного управления.
- Да, я из Твери, но автобусы я с собой «не притащил», они – московские, - Розвезев кратко ответил после встречи на вопросы корреспондента «Комсомолки». – Следующую встречу с общественностью мы планируем провести через две недели – тогда я уже войду в курс дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU