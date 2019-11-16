2019-11-16T06:54:46+03:00
Общество

Рязанский троллейбус митингом не поддержат

В социальной сети призывают сделать это с помощью одиночных пикетов
Иван АНТОНОВ
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Рязанский троллейбус предлагают поддержать одиночными пикетами. Фото: архив "КП-Рязань".Рязанский троллейбус предлагают поддержать одиночными пикетами. Фото: архив "КП-Рязань".
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Месяц назад появились сообщения о том, что 16 ноября пройдет митинг в поддержку Рязанского троллейбуса, которому буквально на днях исполнилось 70 лет.

Митинга не будет - сообщается в группе ВКонтакте «Спасем и сохраним троллейбус города Рязани». Причин называется две; во-первых, митинг так и не был согласован; во-вторых, есть опасение, что «больше 300 человек не придут». А затем следует призыв ограничиться одиночными пикетами.

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Такое решение принято на встрече активистов-транспортников с руководителем транспортного управления Андреем Михно (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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