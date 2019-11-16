Рязанский троллейбус митингом не поддержат
Месяц назад появились сообщения о том, что 16 ноября пройдет митинг в поддержку Рязанского троллейбуса, которому буквально на днях исполнилось 70 лет.
Митинга не будет - сообщается в группе ВКонтакте «Спасем и сохраним троллейбус города Рязани». Причин называется две; во-первых, митинг так и не был согласован; во-вторых, есть опасение, что «больше 300 человек не придут». А затем следует призыв ограничиться одиночными пикетами.
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ИСТОЧНИК KP.RU